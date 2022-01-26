Лидер бошняков испугался выступать перед депутатами Скупщины Республики Сербской

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Председатель Партии Демократического Действия (Stranke demokratske akcije – SDA), негласный лидер бошнякской общины Бакир Изетбегович не принял приглашение председателя Народной Скупщины Республики Сербской Неделько Чубриловича выступить на ее очередной сессии.

Сербские депутаты хотели выслушать позицию Изетбеговича и подлинного лидера боснийских хорватов, лидера Хорватского Демократического Содружества (HDZ) БиГ Драгана Човича по политическому кризису в стране, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Ранее Чубрилович анонсировал, что вскоре состоится специальная сессия Народной Скупщины РС по ситуации в БиГ, на которой также выступят лидер SDA Бакир Изетбегович и председатель HDZ БиГ Драган Чович.

«Нам нужен разговор, потому что это медийное раздувание войны в политическом и общественном дискурсе необходимо срочно прекратить, – заявил спикер парламента боснийских сербов. – Республика Сербская не хочет войны. Ни одно из ее должностных лиц, ни средства массовой информации, ни один избранный функционер никогда не упоминали о возможности войны. В этом смысле я позвал их (Изетбеговича и Човича – ред.), особенно после того, как они проигнорировали призыв президента Республикой Сербской к диалогу в ​​соответствии с выводами Народной скупщины РС».

В ответ Изетбегович поблагодарил Чубриловича за приглашение и напомнил, что он является членом коллегии Дома народов Парламентской скупщины Боснии и Герцеговины, которая, по его словам, уже обсуждала эту тему. Лидер бошняков в письме председателю НС РС заявил, что бойкот ведомств боснийскими сербами «навязан без необходимости» и «никому не приносит пользы».

«Поиск наиболее приемлемых решений для государства Босния и Герцеговина является делом государственных институтов, а не энтитетов, и может рассматриваться только в Парламентской скупщине Боснии и Герцеговины и других компетентных государственных учреждениях… Отказ от бойкота и отзыв неконституционных законов и заключений являются основным предварительным условием для улучшения нынешней политической и экономической ситуации в Боснии и Герцеговине», – заключил Изетбегович.

Напомним, что в ответ на антисербские поправки предыдущего Верховного представителя Валентина Инцко, который ввел уголовную ответственность за публичное отрицание ложного «геноцида в Сребренице», боснийские сербы объявили бойкот органам государственной власти Боснии и Герцеговины.