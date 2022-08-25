Додон анонсировал «последнюю осень» для Санду

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Президента Молдовы Майю Санду необходимо отстранить от власти этой осенью.

Об этом бывший президент Молдовы Игорь Додон объявил своим сторонникам, выйдя из суда, в котором он пытался оспорить свой домашний арест, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Нас ждут очень тяжёлые осень и зима, и только от нас зависит, будет ли это последняя осень для Майи Санду и её режима. Если мы этой осенью-зимой не отправим их в отставку, Молдовы не станет», – заявил Додон.

Он призвал объединиться для протеста все политические силы страны.

«Ни шагу в сторону. В борьбе против режима должны объединиться все в независимости от идеологии и политической ориентации. Это должно произойти этой осенью, в ближайшие месяцы. Когда будет призыв выйти всем, что, тяжело выйти 100 тысяч человек и поставить точку? Нужно собрать 100-150 тысяч человек на площади Великого национального собрания в октябре-ноябре. Вместе скинем их, а после пусть каждый идёт на досрочные выборы со своей идеологией, но их нужно скинуть», – сказал Додон.