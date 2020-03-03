Додон доиграется и повторит судьбу Януковича – московский политолог

03.03.2020, Москва, Максим Карпенко

Вчерашний протест так называемых «ветеранов войны на Днестре» в столице Молдавии Кишиневе и их требование отставки президента и парламента – это искусственная попытка расшатать ситуацию в стране, организованная по кальке украинского «евромайдана».

Об этом в комментарии «ПолитНавигатору» заявил российский политолог Алексей Мартынов.

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По словам эксперта, президенту Молдавии Игорю Додону нельзя повторять ошибок беглого экс-президента Украины Виктора Януковича и проявлять слабость, иначе это обернется для него катастрофой.

«Я считаю, что этот так называемый протест носит искусственный характер и, к сожалению, видимо, «дон» Додон накануне президентских выборов нанял себе украинских политтехнологов, потому что все развивается по кальке Януковича, когда для того, чтобы подчеркнуть свою значимость и нужность, администрация Януковича активно накачивала националистов, в результате это все вылилось в уличные протесты, а на этом фоне он ездил в Москву и говорил: «Видите, что у меня там, мне нужно срочно это, это, это».

Но он думал, что сможет контролировать ситуацию, но не смог. Но если сравнивать Молдавию и Украину, Додона и Януковича, то это слон и моська. Если уж Янукович со своим потенциалом тогда – Партией регионов и абсолютной властью – не смог удержать ситуацию, так этому точно ничего не светит. Достаточно посмотреть его пост в Фейсбуке по этому поводу – такое впечатление, что это какой-то политик «нулевых» годов c Украины.

Если ты президент, то что же ты никаких мер не предпримешь? Эти разговоры о том, что чего-то у них нет… Чего у них нет? Коалиция в парламенте у них есть по факту, правительство у них есть подконтрольное, что мешало разогнать этих чертей вчера? «Они же дети», «они же контуженные», «они же ветераны-комбатанты», ветераны приднестровской войны. Ветераны, блин, головорезы. И то, что это абсолютно носит искусственный характер – я много лет внимательно изучаю молдавский ландшафт, как и украинский, и у меня такое впечатление. Игорь Николаевич доиграется», – заявил Мартынов.