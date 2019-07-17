Додон не исключил распада коалиции

17.07.2019, Москва, Елена Острякова

Парламентская коалиция, созданная в Молдавии из бывших непримиримых противников социалистов и проевропейцев, может распасться уже осенью.

Такой исход не исключил президент страны Игорь Додон в интервью телеканалу Accent TV Programm, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Если кто-то думает, что им отдали все министерства, и они такие большие правители, и делают разные декларации, я хочу им напомнить, что у них 26 мандатов, а не 51. Если наши партнеры это поймут, будем двигаться вместе. Если не поймут, то сколько длится медовый месяц, 100 дней? Вот начало сентября», – сказал Додон.

Президент согласился с тем, что члены правительства во главе с премьером Майей Санду позволяют себе высказывания, неприемлемые для избирателей Социалистической партии и его лично.

«Я попросил своих советников и депутатов был снисходительными. Мы относимся с пониманием, но наши партнеры не всегда это ценят. Если они продолжат так же, значит мы шанс упустим. Мне кажется, госпожа премьер-министр начинает это понимать», – полагает молдавский президент.

Он уверен, что в случае проведения внеочередных парламентских выборов его Социалистическая партия «имеет очень хороший шанс», но лучше сэкономить деньги и их не проводить.

Напомним, что молдавский премьер-министр Майя Санду на днях отказалась принять приглашение премьер-министра РФ Дмитрия Медведева приехать в Москву, при этом она посетила несколько европейских столиц и Киев. Также она позволяла себе негативные оценки в адрес России и Приднестровья. Недавно она заявила, что внеочередные парламентские выборы в Молдавии состоятся через год.