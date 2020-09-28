Додон не видит будущего Молдовы без Приднестровья

28.09.2020, Москва, Елена Острякова

Президент Молдовы Игорь Додон видит одну из главных задач для обеспечения будущего своей страны в присоединении Приднестровья.

Об этом он заявил в интервью телерадиокомпании «Мир», – передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Есть еще одна очень важная задача, которую мы ставим перед собой. Я считаю, что самый важный момент, который касается будущего Молдовы, это реинтеграция страны – решение приднестровской проблемы. Я не хочу быть слишком оптимистичным, чтобы не спугнуть процессы, но считаю, что за эти 3,5-4 года мы наладили хороший диалог с руководством Приднестровья», – сказал Додон.

Он напомнил, что в отличие от прошлых молдавских лидеров за последнее время 8 раз встречался с президентом Приднестровья Вадимом Красносельским.

«Я считаю, что у нас хорошие шансы все-таки договориться. Я очень надеюсь, что следующие три-четыре года будут периодом, когда мы реально будем начинать процесс реинтеграции страны, процесс по решению приднестровской проблемы. Думаю, что ради решения этой задачи стоит рискнуть и стоит побороться. Если нам удастся решить приднестровскую проблему, Молдова будет намного сильнее. Укрепится наша государственность. И у нашей страны будет будущее», – сказал Додон.

Напомним, что ранее президент Молдовы выступил в поддержку блокады ПМР, заявив об общем с прозападными партиями РМ видении решения проблемы Приднестровья.Додон отказал Приднестровью в перспективе самостоятельного существования.

«У Молдовы будущего без Приднестровья нету. И у Приднестровья будущего нету. Когда кто-то говорит с левого берега, что «мы не были вместе…» – вы с украинцами были вместе, так что, вы в Украину хотите? Вам нужно выбрать, дорогие наши приднестровцы. Независимости не будет никогда. Статуса субъекта РФ не будет. Но объединение в рамках единого государства – федеративного – мы найдем форму. Давайте сядем, это обсудим», – сказал Додон.

Президент Приднестровья Вадим Красносельский обвинил своего молдавского коллегу в том, что Додон лишь на словах обещал улучшить отношения с Приднестровьем, а на деле действует в унисон с Киевом, устроившим блокаду республики.

Напомним, что жители Приднестровья на референдумах неоднократно выступали за независимость ПМР, а также поддержали вхождение республики в состав Российской Федерации и высказались против интеграции в Молдову.