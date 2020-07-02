Додон теряет власть. РФ выдавливают из внутренней политики Молдовы

02.07.2020, Москва, Олег Кравцов

Российская политика на молдавском направлении оказалась неэффективной из-за отсутствия факторов «мягкой силы».

Такое мнение в комментарии «Независимой газете» высказал лидер выступающей за экономический союз с РФ Социал-демократической партии Молдовы Виктор Шелин.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

По его словам, в Молдове не было пророссийской власти, а была власть, которая использовала Россию для голосования пророссийски настроенного избирателя за Партию социалистов, получения финансирования из Москвы, а также для продвиженеия молдавских товаров на российский рынок

Кроме того, говорить политик, в молдово-российских отношениях нет прорыва и даже одного значимого действия, которое можно привести как пример реализации национальных интересов РФ в Молдове.

«В 2020 году закончился период отсрочки плана внедрения третьего энергетического пакета, который предусматривает потерю монополии на поставку природного газа по прямому контракту между «Газпромом» и дочерним предприятием в РМ – «Молдовагаз». Потерян шанс передачи в концессию РФ молдавских железных дорог, экспорт предприятий Приднестровья полностью зависит от внешней политики Украины и ЕС и внутренней политики властей в Кишиневе.

Денежные переводы гастарбайтеров из РФ в Молдову ниже, чем переводы из Израиля. Молдова и РФ не находятся в кооперации по промышленному производству или инфраструктурным проектам на территории РМ. Это лишь небольшой срез политико-экономических отношений между РФ и Молдовой, по которому можно сделать вывод о полном отсутствии факторов «мягкой силы», которые помогли бы политикам и дипломатам России влиять на геополитику Республики Молдова», – подчеркнул лидер социал-демократов.

Он напомнил, что из-за перебежчиков правящая коалиция потеряла большинство в молдавском парламенте.

«У них 49 депутатов [из 101], что подтверждает факт потери власти Додоном в законодательном органе РМ. Молдова парламентская республика, и соответственно возник риск переформатирования всей системы власти в стране. Против правящих партий и президента Додона выстраивается единый фронт в составе парламентских оппозиционных партий и партнеров по развитию Молдовы в лице ЕС и США. Что касается задач «единого фронта», то можно уверенно сказать, что это выдавливание России из внутренней политики РМ», – считает Шелин.

Читайте по теме: Опасные связи Додона принесли печальные плоды.