Додон тоже хочет раздать паспорта в Приднестровье и обещает снятие постов на границе

05.06.2019, Москва, Елена Острякова

Все граждане Приднестровья должны получить молдавские паспорта. Об этом президент Молдовы Игорь Додон заявил в эфире телеканала «НТВ Молдова», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Это наши жители, наши граждане. Там более 240 тыс граждан с правом голова, но я считаю, что все они — граждане Молдовы. Нужно решить вопрос по паспортам побыстрее. Эта часть отрезана. Все должны получить молдавский паспорт и воспользоваться льготами, который он дает», – сказал Додон, подчеркнув, что ставит задачу реинтеграции страны.

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Характерно, что заявление Додона прозвучало сразу после обещания российского вице-премьера Дмитрия Козака решить вопрос с предоставлением жителям Приднестровья российского гражданства.

Додон полагает, что Приднестровье и Молдова должны урегулировать свои отношения без участия международных посредников.

«Не может быть «плана Козака-2,3,4», российского или западного плана. Решить приднестровскую проблему мы должны сами, здесь. Договориться о концепции и предложить ее нашим партнерам. Пока мы не договоримся в Кишиневе и Тирасполе, не о чем разговаривать. Потому что любой американский или европейский проект будет воспринят очень осторожно со стороны русских. И любой российский проект будет Западом тоже воспринят плохо», – сказал Додон.

Пока соглашение не достигнуто, стороны должны делать шаги навстречу друг другу, считает молдавский президент. В качестве примера уступки он назвал снятие контрольных постов на границе.

В марте президент Приднестровья Вадим Красносельский попросил Додона публично ответить на ряд вопросов, касающихся взаимоотношений республик. Он попросил президента Молдовы дать оценку конфликту между республиками в 1992 году, действиям молдавского парламента, подтолкнувшими Приднестровье в независимости, референдуму о независимости 2006 года, 97% участников которого поддержали независимость ПМР от Молдовы с последующим воссоединением с Россией.

Ответы на свои вопросы Красносельский назвал условием возобновления переговорного процесса. Однако Додон ответа не дал.