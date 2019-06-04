04.06.2019, Москва, Елена Острякова
 
Приднестровье, Россия
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Россия обещает возобновить выдачу паспортов в Приднестровье

Проблема с получением гражданами Приднестровья российского гражданства носит не политический, а «юридический и казуистический» характер и будет решена. Об этом сегодня в Тирасполе заявил вице-премьер правительства РФ Дмитрий Козак, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Последний раз Козак посещал Приднестровье в 2003 году, когда США вынудили молдавские власти сорвать подписание разработанного им плана по урегулированию приднестровского кризиса. Сейчас молодежь, которая родилась в ПМР после 1992 года, не может получить гражданство РФ. Напомним, что в 2007 году 97% участников референдума в Приднестровье поддержали независимость ПМР от Молдовы с последующим воссоединением с Россией.

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«Мы обсудили и вопрос получения приднестровцами российского гражданства. Он носит, скорее, казуистический, юридический характер. Рассмотрим его совместно с МИД и найдем соответствующее решение.  Все люди, которые имеют право на получение гражданства в соответствии с документами, должны этим правом воспользоваться. роблема в интерпретации или нечеткости правил, которые детально регулируют прием документов, и т.д.», – цитириует Козака пресс-служба президента ПМР.

Вице-премьер пообещал, что российским гражданам в Приднестрвье и самой республике буде оказана финансовая помощь.

«Здесь проживает значительное число российских граждан, которых мы обязаны поддерживать в политическом и экономическом плане – это наша святая обязанность, ответственность перед нашими гражданами, и в этом смысле нам нужно еще более тесное взаимодействие с органами власти Приднестровья», – отметил во вводной части дискуссии Дмитрий Козак.

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