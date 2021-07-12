Додон выковал победу Санду

12.07.2021, Киев, Максим Карпенко

Победа в Молдове на парламентских выборах партии «Дело и солидарность» президента Майи Санду – это результат невнятной политики лидера социалистов, экс-главы государства Игоря Додона и мобилизации прозападного электората.

Теперь страна будет еще более ориентирована на Брюссель и Вашингтон, заявил в комментарии «ПолитНавигатору» политолог Богдан Безпалько.

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«Коммунисты и социалисты не смогли одержать победу на выборах, потому что за предыдущее время руководства Додоном не было предложено четкой повестки по интеграции, по решению приднестровского кризиса, по выбору между Западом и Востоком. Большей частью Додон предпочитал на этой теме спекулировать – такой маленький Янукович. В данной ситуации естественно, что часть избирателей в нем разочаровались», – сказал Безпалько.

«Конечно, здесь сыграли свою роль предвыборные технологии, когда значительную часть электората, которая голосовала за Санду, составляли граждане Молдавии, которые находятся за рубежом. И вместе с тем, те, кто находится в России, а их значительное число, не смогли отдать свой голос за противников Санду – они не были организованы и их потенциал пропал. Но главное – это то, что Додон сам пророссийским политиком является очень условно», – заявил наш собеседник.

По мнению эксперта, при этом от действующего президента Майи Санду вряд ли стоит ждать резких движений, поскольку она понимает остроту проблемы с Приднестровьем и напряженную ситуацию в гагаузской автономии.

«Что касается будущего – очевидно, что прозападные тенденции усилятся. Но Санду пока что показывает себя как политик достаточно осторожный, хотя, безусловно, направлена в одну сторону – на Запад. Учитывая тот факт, что у нее есть два паспорта, сомневаться в дрейфе Молдавии на Запад не стоит», – говорит политолог.

«Но Молдавия государство маленькое, слабое и разделенное. Приднестровский кризис не разрешен, гагаузская автономия тоже может в случае каких-либо резких движений заявить о своей самостоятельности или просто с несогласием курса молдавского правительства. Поэтому сейчас Санду будет занята попыткой создания коалиции, а Додон будет критиковать любые действия нового правительства и новой коалиции, тем более, что стагнация молдавской экономики даст ему для этого множество поводов», – резюмировал Безпалько.

Напомним, по данным молдавского ЦИК, обработка 95% бюллетеней показывает, что партия «Действие и солидарность набирает 48%, коалиция коммунистки в социалистов – 30% голосов избирателей. В парламент также проходит партия «Шор» с показателем 6,43%.