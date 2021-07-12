12.07.2021, Москва, Елена Острякова
 
Авторская колонка, Выборы, Дзен, Колониальная демократия, Молдова, Политика, Приднестровье, Россия
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Молдова возвращается в сферу влияния США: Первые итоги выборов

Прозападная партия «Действие и солидарность» Майи Санду победила не внеочередных парламентских выборах в Молдове....

Прозападная партия «Действие и солидарность» Майи Санду победила не внеочередных парламентских выборах в Молдове.

По итогам обработки 90,84% протоколов она набрала 47,03% голосов. У Блока коммунистов и социалистов – лишь 31,32%, у олигархической  партии «ШОР» 6,67%. Не подсчитаны еще голоса диаспоры, но ожидается, что они только улучшат результат победителя.

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Сторонники президента Майи Санду уже начали праздновать победу в Кишиневе, а сама глава государства уже сделала заявление по поводу формирования правительства (Молдова – парламентская республика).

«Как президент я хочу работать с честным и компетентным правительством, чтобы объединить общество и поставить интересы его граждан во главу угла усилий правительства», – заявила Санду.

Ни для кого не секрет, что сегодняшняя победа – в значительной мере результат усилий американского посла в Кишиневе Дерека Хогана. За минувший месяц он несколько раз устраивал совещания с молдавской ЦИК, а сегодня лично обошел избирательные участки в столице. По слухам, Хоган поставил на победу Санду свою дипломатическую карьеру.



Поэтому от молдавского президента стоит ожидать резких заявлений в отношении Приднестровья, усиления блокады республики и требований вывода оттуда российских миротворцев.

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