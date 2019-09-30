Додону неймется присоединить Приднестровье
Президент Молдовы Игорь Додон не теряет надежды разрешить приднестровский конфликт в ближайшее время.
Об этом он заявил сегодня в интервью порталу «Трибуна», передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Тема Приднестровья во всех ее аспектах стоит на нашей повестке дня и обсуждается со всеми внешними партнерами, включая Российскую Федерацию.
Впервые после многих лет начинают осуществляться определенные шаги, я имею в виду инициативу, недавно объявленную в Кишиневе российским министром обороны, о возобновлении уничтожения хранящихся в Приднестровье боеприпасов», – начал за здравие Додон.
При этом он отметил, что продвижения по пути приднестровского урегулирования можно добиться только в случае установления внутриполитического консенсуса по этому вопросу.
«Далее может появиться и другой прогресс в этой области, но прежде всего мы все должны обсудить внутри и вместе определить, какой подход является наилучшим, чтобы у нас был одобренный всеми стратегический план по этой теме.
Я лично считаю, что вскоре мы можем увидеть некоторые возможности для продвижения в вопросе политического урегулирования приднестровского конфликта, в том числе благодаря внутриполитическому консенсусу, но также и при консенсусной поддержке основных геополитических сил», – туманно закончил президент Молдовы.
Напомним, что премьер-министр Молдовы Майя Санду и ее министры не устают заявлять о необходимости вывода российских войск из Преднестровья.
С другой стороны, вице-премьер правительства РФ Дмитрий Козак заявил недавно в Кишиневе, что «в нынешних условиях хрупкого мира» не стоит активизировать переговоры по приднестровскому урегулированию.
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