Догабунились. Аркаша Бабченко анонсирует «пи..ец Грузии»

08.07.2019, Киев, Максим Карпенко

Оскорбления президента Владимира Путина со стороны грузинского пропагандиста Георгия Габунии, которые он озвучил в эфире телеканала «Рустави 2», привели к стихийным митингам у здания канала.

Как сообщает грузинский интернет-ресурс «Новость», митингующие требовали увольнения журналиста, бросали в здание яйца и бутылки. Руководство телеканала приняло решение приостановить работу из-за «угроз безопасности журналистов», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Беглый российский журналист-либерал Аркадий Бабченко, поддержавший госпереворот на Украине и осевший в Киеве, в своем блоге возмутился этим фактом, назвав это началом конца грузинской оппозиции.

«Пи..ец Грузии. Если в оккупированной стране собирается толпа, требующая уволить человека, назвавшего вещи своими именами, и на несколько часов перекрывает работу анти-оккупационного телеканала – пи…ец такой стране. Вова с радостью примет вас обратно в свои объятия, братцы. Кстати, русский либерал, весь как один, тоже возмущен. У меня вся лента прям оскорбилась-оскорбилась за Владимира свет Владимировича.

Царя русских либералов х…и покрыли – ну какой русский либерал переживет такое кощунство? У них там прям у всех сердечный приступ. Страдают, бедняжки. Вы им только про песню харьковских фанатов не рассказывайте – а то совсем же в падучую впадут, в их мире такое просто немыслимо. Ну и чтоб два раза не вставать – хочу выразить респект Георгию Габуния. Отличная работа. Все определения точны, все явления названы своими именами. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла», – написал Бабченко.

На выходку грузинского пропагандиста отреагировали в МИД России. В официальном комментарии брань Габунии назвали «провокацией грузинских радикалов».

«Рассматриваем это как еще одну открытую провокацию грузинских радикальных сил, направленную на подрыв российско-грузинских отношений. Нынешний вопиющий инцидент – яркий пример того, куда заводит оголтелая русофобия. Отмечаем, что в этот раз – в отличие от нападения 20 июня на членов российской парламентской делегации – грузинские власти не стали оправдывать радикалов, а нашли в себе силы отмежеваться от провокаторов и осудить их поведение.

Видим и то справедливое возмущение, с которым произошедшее воспринято в грузинском обществе. Ожидаем адекватной реакции со стороны профильных международных и региональных организаций и журналистского сообщества. Такого рода проявлениям не должно быть места в цивилизованных странах», – говорится в сообщении.

А бывший тележурналист, депутат Госдумы Евгений Примаков в своем блоге подчеркнул, что от грузинских властей не последовало извинений, все ограничилось лишь скупыми «осуждениями» выходки Габунии.

«Да, президент Грузии осудила персонажа Габунию. Но извинений не прозвучало.

Видимо, пауза от отмены прямых рейсов до сего дня затянулась. Будет продолжение. Жаль, что из-за персонажа Габунии и упоротого телеканала прилетит всему этому государству. Но так и будет. Причём далее всё более безэмоционально, в режиме автоответчика. Пакость – санкция, ещё пакость – ещё санкция. Без битья посуды и криков, пока не выработаются полезные в межгосударственных отношениях условные рефлексы…

Что же касается российско-грузинских отношений, то их нужно морозить. Холод оздоравливает. Странно только, что с этим пытаются спорить как раз грузинские турбо-патриоты, потому что они больше всех кричат «да оставьте вы уже Грузию в покое, дайте нам развод» – «да, уговорили, вот: не поедем к вам больше, летать не станем, выплывайте дальше сами» – «ах вы подлые враги, как вы можете». Можем. Нас это не радует. Злорадства тоже никакого. Тем более вот лично у меня – это очень, очень печально. Но необходимо, видимо. Итак, заморозки и холода за Большим Кавказским хребтом, погода нелётная», – написал Примаков.

Как сообщал ПолитНавигатор, вчера в эфире грузинского телеканала «Рустави 2» телеведущий обрушился с грязной руганью на покойных родителей президента РФ, пообещав нагадить на их могилы