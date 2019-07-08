«Ср@ть на ваши могилы» – канал саакашистов пробивает дно

08.07.2019, Москва, Олег Кравцов

В эфире грузинского телеканала «Рустави 2» телеведущий Георгий Габуния грязно оскорбил главу российского государства.

Причем Габуния не только нецензурно выражался в адрес российского президента Владимира Путина, но также прошелся по его покойным родителям.

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«Е@@л я твою мамочку. Ой, твоя мама мертва. Ой, как жаль. Ой, не говори! Та пусть горит она в аду вместе с тобой и твоим отцом. Ср@ть хотел я на ваши могилы. Аминь!», – заявил пропагандист.

Скандальное заявление поспешили осудить грузинские власти.

«То, что сегодня мы наблюдали в эфире Рустави-2, является омерзительной провокацией и попыткой дестабилизации нашей страны. Это абсолютно неприемлемо!» – написал в своем Twitter премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе.

Также с осуждением на своей странице в Facebook выступила президент Грузии Саломе Зурабишвили.

«Президент Грузии осуждает телеведущего, который упомянул главу соседней страны при помощи провокационных и оскорбительных слов. Патриотизм – это нечто иное, и интересы страны не являются агрессивными, дестабилизирующими и беспорядочными. Наш путь – это мирный путь, наша перспектива – Европа, наша сила – стабильность. Разделение страны на два лагеря, разжигание внешней конфронтации и напряженности в регионе недопустимо с нашей стороны!», – заявила Зурабишвили.

При этом гендиректор телекомпании «Рустави 2» Ника Гварамия осудил нецензурные ругательства Габунии, но добавил, что полностью согласен с пафосом заявления журналиста и не намерен извиняться за мат в адрес Путина.

Также Гварамия назвал попыткой цензуры и вмешательства в дела телеканала заявление премьер-министра Грузии об инциденте.

В свою очередь российская телеведущая грузинского происхождения Тина Канделаки потребовала извинений не только от телеканала, но и от руководства Грузии.

«Телеканал «Рустави-2», реальным бенефициаром которого является Михаил Саакашвили, буквально только что пробил дно и уже не сможет опуститься ниже. В начале одной из программ ведущий долго, грязно и по-уличному оскорблял Президента моей страны, как делают наиболее отмороженные радикалы, стоящие за самыми жестокими преступлениями в Грузии.

Я считаю, что телеканал «Рустави-2», который 18 июля должен быть возвращен своему законному владельцу, не просто обязан принести извинения — за такое поведение перед нашим Президентом, безусловно, должно извиниться и руководство Грузии. Не думаю, что Владимиру Путину нужны эти извинения, но это единственный способ сохранить «остатки» лица в стране, где возможен такой эфир.

Я 10 лет говорю о том, что Михаил Саакашвили преступник, негодяй и подлец. Его место не в цивилизованном обществе, а в тюрьме за все то, что он сделал с Грузией и грузинским народом. Такие люди, как он, — причина самых кровавых бойнь, оставляющих после себя руины. Я желаю ему гореть в аду и с полным основанием делаю это от имени всего грузинского народа», – написала Канделаки в своем телеграм-канале.

Как сообщал «ПолитНавигатор», 19 июня в Тбилиси во время доклада на сессии Межпарламентской ассамблеи Православия напали на главу российской делегации, депутата Госдумы Сергея Гаврилова.

В итоге в Тбилиси вспыхнули антирусские бесчинства, виновником которых президент Грузии Зурабишвили объявила Москву, назвав Россию «врагом» и «оккупантом»