«Договорняков» с Киевом не будет – нас ждет длительная война на истощение, – Коц

Рассчитывать на скорое завершение конфликта на Украине не приходится – Россия больше не будет подписывать «договорняки», которые лишь дают отсрочку Киеву и Западу. Нужно быть готовыми к длительной и изнурительной борьбе на истощение.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил военкор Александр Коц, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Чем более дальнобойное оружие будет поставляться Украине, тем дальше нам придется отодвигать их от своих границ. Я не знаю, насколько далеко надо отодвигать границы – я напомню, что Украина уже применяла модернизированные советские беспилотники «Стриж» по нашим объектам в Рязани и Энгельсе, они пытались применять их по Воронежу и Калужской области. А это уже первый круг обороны Москвы. Понятно, что двигать придется далеко, долго, и думать о том, что вдруг все внезапно закончится какими-то переговорами – я не рассчитывал бы на это. В послании президент тоже об этом четко сказал, что мы больше не будем жить в мире диктата Запада, в мире, где наши западные партнеры не считают нужным выполнять свои обязательства, не считают нужным следить за тем, чтобы их подшефные выполняли свои обязательства. Мы помним все эти заявления по «Минским соглашениям», по которым в Берлине и Париже признавались, что никто не собирался даже их выполнять – это была просто передышка для того, чтобы подготовить украинскую армию к войне с Россией. Собственно, мы это и получили, поэтому ни о каких договоренностях с Киевом и его хозяевами из-за океана речи быть просто не может. Мы прекрасно знаем цену их слов, соответственно, никаких договорняков не будет. Будет очень долгая, изнурительная война, война на истощение как Украины и Запада, так и нас. Вопрос в том, насколько рационально мы подойдем к этому процессу», – заявил Коц.