«Доиграется Тель-Авив»: Ярош призвал «гнать» посла Израиля

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Новости Украины

Посол Израиля на Украине, чьё дипломатическое представительство ранее осудило прошедшее в украинских городах факельные шествия в честь дня рождения главаря ОУН Степана Бандеры, должен покинуть территорию «незалежной».

Об этом на своей странице в Facebook написал один из основателей запрещенного в РФ «Правого сектора» Дмитрий Ярош, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«Израильский посол – агент влияния Кремля. Гнать таких «дипломатов» из Украины надо! Привет всем израильтянам, которые на украинской стороне», – написал Ярош.

Экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко уверен, что Тель-Авив в очередной раз закроет глаза на выходки украинских националистов и реабилитацию гитлеровских коллаборационистов на официальном уровне в Киеве.

«Это и есть двойные стандарты Израиля. Он ведёт себя как сателлит Америки, и их игра закончится на Украине очень плохо. Их молчание для очень многих евреев тоже закончится очень плохо. Антисемитизм на Украине развивается. Появились уже «арийцы-украинцы», типа как Ярош. Не удивлюсь, что скоро флаг Израиля начнут рвать, а потом требовать всех евреев гнать с Украины. Доиграется Израиль», – рассказал Журавко «ПолитНавигатору».

По мнению политика, денацификацией Украины придется заниматься России и Белоруссии.

«Израиль ведёт неадекватно по отношению к героям Великой Отечественной войны и дедам, которые защищали евреев от нацизма. Поэтому ждём повторения истории, когда УПА начнут вырезать евреев, и погромы будут. Я этому не удивлюсь. Должно ещё немножко времени пройти. Если Россия и Белоруссия сегодня в эту проблему не вмешаются, это закончится очень плохо», – резюмировал экс-депутат.