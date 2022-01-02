Посольство Израиля осудило шествие бандеровцев и подверглось нападкам нацистов

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Новости Украины

Израиль осуждает факельные шествия в украинских городах в честь дня рождения главаря ОУН Степана Бандеры.

Об этом заявили в пресс-службе посольства Израиля в Киеве, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Израиль осуждает националистический марш в честь Бандеры. Прославление тех, кто поддерживал нацистскую идеологию, оскверняет память Холокоста на Украине», – написали в ведомстве.

Также в посольстве потребовали «расследования проявлений антисемитизма, которые имели место во время марша», согласно украинскому законодательству.

Это заявление не понравилось украинским националистам, которые сразу начали оставлять под ним гневные комментарии.

«Когда признаете голодомор – тогда и побалакаем»;

«Посольство Израиля, вы определитесь, какую силу поддерживаете. А то выйдете сами на себя, особенно учитывая количество евреев в верхушке красной чумы»;

Всего было оставлено более полусотни подобных комментариев. Их анализ провёл бывший представитель оперативного командования ДНР, военкор из Донецка Дмитрий Астрахань.

«Украинцы, чтобы показать всему миру, что они не антисемиты, успевают обвинять евреев в коммунизме, голодоморе, работе на Россию и незнании истории Холокоста быстрее, чем администратор стирает и банит. В данный момент там 1100 подобных комментов», – заметил Астрахань.

Он напомнил, что Израиль все предыдущие годы, несмотря на героизацию Бандеры властями Украины, продолжал торговать с Киевом, поставляя, в частности, оружие.

«Уверен, что если Израиль продаст бандеровцам больше автоматов Тавор и добавит лицензию на выпуск пулемётов Негев, отсыпет ПТУР Спайк и беспилотников, чтоб Украине было удобнее убивать людей по национальному признаку, то антисемитизма там станет меньше. Ну… на некоторое время меньше, пока они заняты будут», – язвительно комментирует военкор.