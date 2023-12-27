«Доиграются – придётся снижать призывной возраст до 21 года» – генерал ВСУ

Вадим Москаленко.  
27.12.2023 20:29
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, геноцид, Дзен, Мобилизация, Нацизм, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина


Законопроект об «усовершенствовании отдельных вопросов мобилизации, военного учета и прохождения военной службы», который внёс Кабмин Украины в парламент, совершенно однобокий и не играет ни на пользу военных, ни на пользу Украины.

Об этом на канале «NewsRoom» заявил бывший замкомандующего Силами спецопераций ВСУ, генерал Сергей Кривонос, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Законопроект об «усовершенствовании отдельных вопросов мобилизации, военного учета и прохождения военной службы», который внёс...

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«Власть в очередной раз пытается сделать вид, что они к мобилизации никакого отношения не имеют, а этим должны заниматься сугубо военные. Это в очередной раз показывает, что закон о мобилизации ни президент, ни народные избранники не читали.

И когда используются там определённые рычаги на общество – для своих как надо, для других закон. Эти вещи непопулярные для этой власти, и не факт, во-первых, что это будет принято, у нас уже были примеры, когда президент ветировал снижение возрастного ценза, и затягивание процесса идёт не на пользу нашей обороноспособности», – предупредил Кривонос.

По его словам, существующий закон о мобилизации и так достаточно трезво и качественно написан, и нет необходимости вносить в него изменения.

«Разве что лишить права народных избранников иметь отсрочку от призыва. И разве что внести изменения, что люди, которые не проходили службу в вооружённых силах или иных силовых структурах, не имеют право избираться народными депутатами, что касается мужчин, и занимать любые государственные должности. Вот это, наверное, надо внести.

Но они в своём большинстве ни одного дня в армии не бывавши, никогда такое не примут. Поэтому изменения к закону, которые они предлагают, я рассматриваю исключительно как однобокий и не на пользу военных, не на пользу Украины», – добавил генерал.

Он подчеркнул, что пока Зеленский опять будет решать, ветировать ли снижение призывного возраста до 25 лет, чтобы выглядеть в глазах населения «белым и пушистым», страна потеряет драгоценное время.

«Он пытается поднять себе рейтинг за счёт людей, которые попадают в эти возрастные ограничения. Во-вторых, он использует это в следующих перегонах, это будет в его пользу. Однако с такими популистскими вещами можно доиграться до тех пор, что потом придётся спускать возрастную планку не до 25, а до 23, а возможно и до 21. Потому что время не работает в пользу Украины, время работает против Украины», – предупредил Кривонос.

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