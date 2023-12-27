«Доиграются – придётся снижать призывной возраст до 21 года» – генерал ВСУ

Законопроект об «усовершенствовании отдельных вопросов мобилизации, военного учета и прохождения военной службы», который внёс Кабмин Украины в парламент, совершенно однобокий и не играет ни на пользу военных, ни на пользу Украины.

Об этом на канале «NewsRoom» заявил бывший замкомандующего Силами спецопераций ВСУ, генерал Сергей Кривонос, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Власть в очередной раз пытается сделать вид, что они к мобилизации никакого отношения не имеют, а этим должны заниматься сугубо военные. Это в очередной раз показывает, что закон о мобилизации ни президент, ни народные избранники не читали. И когда используются там определённые рычаги на общество – для своих как надо, для других закон. Эти вещи непопулярные для этой власти, и не факт, во-первых, что это будет принято, у нас уже были примеры, когда президент ветировал снижение возрастного ценза, и затягивание процесса идёт не на пользу нашей обороноспособности», – предупредил Кривонос.

По его словам, существующий закон о мобилизации и так достаточно трезво и качественно написан, и нет необходимости вносить в него изменения.

«Разве что лишить права народных избранников иметь отсрочку от призыва. И разве что внести изменения, что люди, которые не проходили службу в вооружённых силах или иных силовых структурах, не имеют право избираться народными депутатами, что касается мужчин, и занимать любые государственные должности. Вот это, наверное, надо внести. Но они в своём большинстве ни одного дня в армии не бывавши, никогда такое не примут. Поэтому изменения к закону, которые они предлагают, я рассматриваю исключительно как однобокий и не на пользу военных, не на пользу Украины», – добавил генерал.

Он подчеркнул, что пока Зеленский опять будет решать, ветировать ли снижение призывного возраста до 25 лет, чтобы выглядеть в глазах населения «белым и пушистым», страна потеряет драгоценное время.

«Он пытается поднять себе рейтинг за счёт людей, которые попадают в эти возрастные ограничения. Во-вторых, он использует это в следующих перегонах, это будет в его пользу. Однако с такими популистскими вещами можно доиграться до тех пор, что потом придётся спускать возрастную планку не до 25, а до 23, а возможно и до 21. Потому что время не работает в пользу Украины, время работает против Украины», – предупредил Кривонос.