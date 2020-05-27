Доклад экспертов НАТО: Боснийские сербы – «агенты России»

27.05.2020, Белград, Алексей Топоров

Центр передовых стратегических коммуникаций НАТО выпустил доклад «Риски и слабые места на Западных Балканах», в котором назвал Боснию и Герцеговину самой уязвимой для российского влияния страной Западных Балкан.

Об этом сообщил портал Vijesti.ba, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Автора доклада Руфин Замфир исследовал шесть балканских стран – Сербию, Черногорию, Албанию, Северную Македонию, захваченное сепаратистами Косово, а также Боснию и Герцеговину на восприимчивость к «российской пропаганде» по шести критериям: общество, экономика, политика, внешняя политика и безопасность. И по всем этим критериям Босния оказалась в лидерах.

«Россия действует дестабилизирующе, используя сложную социальную, политическую и экономическую обстановку, отсутствие стратегической ориентации государства и разногласия по поводу евроатлантической интеграции, против которой выступает Республика Сербская, – делает заключение Замфир. – Одна из самых больших проблем, которая делает БиГ такой уязвимой – это отсутствие единства в политических решениях, разрыв между Федерацией (мусульмано-хорватской – ред.) и Республикой Сербской, которые вообще не синхронизирует внешнюю политику и повестку дня».

В исследовании перечислены одни из основных политических слабостей БиГ: зависимое (колониальное) государство с небольшим доверием к институтам власти, безнаказанность политических элит, зависимость политики от государственных служащих, зависимость судебной власти от влияния политических и деловых интересов, непрозрачное финансирование политических партий.

В то же время проблема БиГ заключается во влиянии на нее таких крупных мировых игроков, как Россия, Китай или Турция, а также соседних государств – Сербии и Хорватии, которые вмешиваются во внутренние дела страны.

При этом Замфир выдвигает взаимоисключающий тезис: с одной стороны население БиГ податливо к пропаганде, с другой отличается низким доверием к СМИ.

Автор доклада ожидаемо шельмует сербоязычную редакцию российского радио «Спутник», а также электронную газету Iskra.co, агентство СРНА и Альтернативное телевидение из Республики Сербской.

«Россия, которая позиционирует себя как защитница Православия и традиционных ценностей, фактически широко использует возможности, предоставляемые отсутствием верховенства закона и распространенной коррупции и преступности, – пишет автор доклада. – В то же время российские действия на Западных Балканах осуществляются посредством сотрудничества и альянсов с местными влиятельными людьми в Сербии и Республике Сербской, такими как Милорад Додик.

Россия поддержала Додика, когда назвала 9 января Днем Республики Сербской (в то время как Сараево пыталось через Конституционный суд запретить боснийским сербам отмечать этот праздник – ред.), Москва не дает Совету по выполнению Мирного соглашения обложить санкциями руководство боснийских сербов. Также Додик поддерживает связи с байкерским клубом «Ночные волки», которые близки президенту России Владимиру Путину».

По мнению Руфина Замфира, Россия всегда пытается получить как можно больше выгоды для себя при минимальных инвестициях, нанося ущерб репутации международных институтов.

«Россия старается сохранить свои позиции на Западных Балканах не только потому, что Западные Балканы представляют большую экономическую или политическую выгоду, но, тем самым, давая понять Западу, что она по-прежнему является важным мировым игроком.

Что она по-прежнему фигура влияния, без которой не будет мира на Западных Балканах. Она хочет сохранить эту позицию не только в БиГ, но и в других странах, и, в то же время, пытается представить себя в качестве альтернативы ЕС и международным организациям», – говорится в докладе НАТО.