Республика Сербская провела парад с бронетехникой, несмотря на боснийские запреты

09.01.2020, Баня-Лука, Ксения Голуб-Секулович

Масштабные торжества состоялись сегодня в Баня-Луке по случаю государственного праздника -Дня Республики Сербской. Мероприятие проходило, несмотря на ранее вынесенное решение Конституционного суда Боснии и Герцеговины о несоответствии Основному закону важной для сербов даты. Более того, праздник сопровождался важными символическими жестами – в параде приняли участие бронемашины «Деспот», недавно появившиеся на вооружении местной полиции.





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Торжества в Баня Луке прошли с большим стечением жителей и гостей. В церемонии принимают участие президент Республики Сербской Желька Цвиянович, член Президиума БиГ Милорад Додик и премьер-министр Сербии Ана Брнабич, Патриарх Сербской Православной Церкви Ириней, прибывший накануне, а также политики и депутаты.

Открыл сегодня торжественные мероприятия парад, прошедший в стране в четвертый раз. В нем приняло участие 2400 сотрудников Министерства внутренних дел, а также представители гражданского сектора, различных администраций республик, ассоциаций и организаций. Отдельно стоит отметить проезд по площади Краины колонны бронетехники. Представители студенчества пронесли большой флаг Сербии.

«Это наш день, день Республики Сербской, день, который мы отмечаем в 28-й раз. День, который мы выбрали тогда, 9 января 1992 года, в мирном порядке, чтобы создать Республику Сербскую в качестве выражения непреходящей потребности сербского народа в этом регионе в своей стране. Созданная в мире, защищенная в войне, защищаемая в эти дни, Республика Сербская сегодня гордится всеми нами, и своим путем – стабильным, мирным, преданным развитию и свободе всех людей, которые в ней живут», – сказал сербский член Президиума БиГ Милорад Додик.

«У сербов сегодня есть два государства – Сербия и Республика Сербская, и мы живем нашим государством, независимо от тех, кто говорит, что это не так. Мы живем в Республике Сербской как в нашем государстве», – добавил он.

Продолжились торжества официальной церемонией в одном из залов Баня Луки.

Свое поздравление передал и глава Сербии Александр Вучич, заверив, что Сербия всегда будет поддерживать братскую республику.

В свою очередь, президент Республики Сербской наградил Орденом Флага РС с золотым венком министра обороны Сербии Александра Вулина.

Напомним, что 9 января 1992 года была провозглашена Республика Сербская Боснии и Герцеговины (РСБиГ). После того как Босния и Герцеговина 5 апреля 1992 года объявила независимость от Югославии, Республика Сербская объявила об отделении от Боснии и Герцеговины и о том, что остается в составе Югославии.

В регионе вспыхнула гражданская война, в которую вмешались силы НАТО. Они нанесли удар по сербам, приостановив их наступление. В результате в США в 1995 году были подписаны Дейтонские соглашения, по которым Республика Сербская, потеряв часть территорий, на правах участника конфедерации остается в составе БиГ.

Как сообщал «ПолитНавигатор», Мирослав Додик неоднократно ранее заявлял о намерении добиваться воссоединения с Сербией в случае признания Косово полноправным членом ООН при поддержке Запада.

По словам Додика, Республика Сербская также выступает против вступления Боснии и Герцеговины в НАТО. Соответствующее решение принял местный парламент. «В рядах нашего народа нет поддержки идеи вступления в НАТО. Кроме того, мы не хотим быть частью организации, которая находится в недружественных отношениях с Россией», – подчеркнул лидер республики.