Докладчица Европарламента: «Макрон против безвиза для Косово»

29.06.2020, Белград, Алексей Топоров

Президент Франции Эмманюэль Макрон блокирует либерализацию виз в ЕС для жителей сепаратистского анклава Косово.

Об этом косовскому агентству Koha заявила докладчик Европарламента по Косово Виола фон Крамон, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Виола фон Крамон, известная своими постоянными сербофобскими выпадами, пожаловалась косовскому информационному агентству на президента Франции.

Виола фон Крамон.

«Мне непонятно, почему Макрон не поддерживает процесс либерализации визового режима для Косово, – заявила евродепутат. – Все, что мы знаем, это то, что он не хочет, чтобы жители Косово путешествовали без виз. На прошлой неделе на пленарном заседании Европарламента партия Макрона хотела убрать из нашей резолюции ту часть, которая призывала Совет принять соответствующее решение.

К счастью, их попытка провалилась, подавляющее большинство депутатов проголосовало так, что это наглядно показало, что Европейский парламент выступает за процесс либерализации визового режима. За оригинальный текст проголосовали 454 депутата, 160 были против… Понятно, кто блокирует это решение. Они должны понимать, какой ущерб это наносит репутации ЕС, когда мы не выполняем своих обещаний».

Фон Крамон предложила жителям Косово напрямую поинтересоваться у президента Франции Эмманюэля Макрона почему он не хочет, чтобы гражданам Косово разрешили визовую либерализацию.

Эммануэль Макрон.

«Как я объяснила [спецпосланнику Дональда Трампа по вопросу диалога Белграда и Приштины] господину Ричарду Гренеллу, этой проблемой должен заниматься Совет Европы. Но если вы хотите сыграть конструктивную роль в этом вопросе, позвоните президенту Франции Эмманюэю Макрону и спросите его, почему он не предложил визовую либерализацию для Косово. Вы будете удивлены его ответом», – написала евродепутатша косовскому олигарху и политику Беджету Пацолли в ходе дискуссии по теме в твиттере.