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10.01.2019, Киев, Максим Карпенко
 
Медицина, Политика, Пропаганда, Украина
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«Доктор Смерть» обязала украинцев знать нецензурщину

Одиозная украинская и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун составила список из трех «истин», которые, по ее мнению, должны знать украинцы к 30 годам.

Свои мысли она изложила на странице в соцсети, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Так, в перечень необходимых знания она внесла лозунг националистов, матерную кричалку ультрас против президента РФ Владимира Путина и необходимость знать свой уровень холестерина.

Ранее Супрун разрешила украинцам смотреть на сварку, а также рассказала, как лечиться без лекарств.

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