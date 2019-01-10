10.01.2019, Киев, Максим Карпенко
Медицина, Политика, Пропаганда, Украина
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«Доктор Смерть» обязала украинцев знать нецензурщину
Одиозная украинская и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун составила список из трех «истин», которые, по ее мнению, должны знать украинцы к 30 годам.
Свои мысли она изложила на странице в соцсети, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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Так, в перечень необходимых знания она внесла лозунг националистов, матерную кричалку ультрас против президента РФ Владимира Путина и необходимость знать свой уровень холестерина.
Ранее Супрун разрешила украинцам смотреть на сварку, а также рассказала, как лечиться без лекарств.
Метки: нецензурная брань, Ульяна Супрун
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9:32 10 январяБежавший из Крыма экстремист оправдывается, что не собирается быть предателем
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8:27 10 январяСделка по «отжиму» активов Дерипаски повисла на волоске
23:55 9 января«Украина – враждебное государство, которому суждено скукожиться»
23:15 9 январяВ Госдуме требуют расследовать аферу с бизнесом Дерипаски
22:52 9 январяСтариков рассказал, почему нельзя признавать ЛДНР
22:41 9 январяУкраинцы фантазируют, как оставить Россию без Черноморского флота
22:01 9 январяМИД России ответил на японское хамство. Но расслабляться рано
21:42 9 январяОткрытие бесплатного катка в Севастополе обернулось скандалом
21:34 9 январяКиев отрапортовал о снижении потока в Крым: Врёт и запугивает
21:19 9 январяВ Думе увидели приближение момента истины в отношениях с ПАСЕ
18:43 9 январяПутин спас НАТО от коллективного самоубийства
17:44 9 январяКак на Украине: Пророссийские политики Молдовы переобуваются после выборов
16:27 9 январяВ Москве собирается акция против передачи Курил японцам
16:08 9 январяВ Госдуме вновь требуют признать ДНР и ЛНР
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22:19 8 январяЗаксобрание Севастополя может выразить недоверие губернатору
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