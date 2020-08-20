Долазился. Питерского блогера обвинили в передаче Украине секретов московского метро

20.08.2020, Москва, Вадим Егоров

Российская околоблогерская тусовка озаботилась арестом автор ютутб-канала Urbanturizm, гражданина России и Украины Андрея Пыжа, в чем снова увидели «произвол властей».

При этом стало известно, что блогера-«сталкера» подозревают в передаче Украине секретов московского метро.

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Мещанский суд Москвы арестовал на два месяца по запросу ФСБ петербургского ютуб-блогера с 800 тысячами подписчиков, жителя Санкт-Петербурга, гражданина России и Украины Андрея Пыжа за «получение и распространение сведений, составляющих гостайну». Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», речь идет об информации, связанной с московским метрополитеном, а также «подземными транспортными сооружениями мобилизационного назначения», которую любитель лазить по заброшкам и закрытым объектам передал Киеву.

По инкриминируемой блогеру статье («д», ч.2, 283.1 УК РФ), ему может грозить от трех до восьми лет лишения свободы. Подписчики его канала Urbanturizm, которые, естественно изначально убеждены, что Пыж ни в чем не виноват, а арестован по той причине, что показывал неприглядную правду о разрухе царящей на заброшенных и действующих стратегических объектах на территории России (впрочем, подобные объекты блогер снимал и за пределами страны). К «спасению» известного «сталкера» подключилась и член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Марина Литвинович, которая поведала общественности, что у Андрея толком нет одежды, что он сидит в одиночке и прочитал уже практически все книги в тюремной библиотеке – то есть содержится в практически экстремальных условиях.

Поначалу в СМИ появилась информация о том, что Пыж частично признал свою вину, но сегодня стало известно, что он не признает себя виновным. При этом его коллеги по блогерской деятельности, например каналы «Белая Рысь» и «Чернобыль и УрбанНаследие» призвали максимально информационно поддержать несправедливо арстованного, чтобы его как и свободолюбивого журналиста Ивана Сафронова не замучили в застенках режима. До пикетов в поддержку автора Urbanturizm-а дело пока не дошло.

Что интересно, задержанием Андрея Пыжа озаботился и одиозный украинский националист Игорь Мосейчук.

«Какая хрень собачья!- написал тот в своем телеграмм-канале. – Зачем нам их метрополитен? Видимо готовятся обвинить Украину в подготовке терактов…».

При этом, следует отметить, что в видеороликах «сталкера» подспудно и постоянно присутствовала критика России, в духе «разруха, бардак, архаика, свободы нет», в то время как о своей второй родине – Украине, он ничего подобного никогда не говорил.