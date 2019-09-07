«Долбанный позор»: Зеленский обменял граждан Украины на граждан Украины

07.09.2019, Киев, Владимир Гладков

В Киев в субботу из России прибыл спецборт обменянными с 35-ю гражданами Украины – большую часть из них составили участники провокации в Керченском проливе – экипажи катеров ВМСУ, а также арестованные или осужденные в РФ по обвинению в терроризме, шпионаже, экстремизме и т.п.

Освобождённых в аэропорту Борисполь встречали родственники и украинский президент Владимир Зеленский, который пытается использовать успешный обмен как доказательство своей эффективности, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Борт совершил посадку практически одновременно с прибывшим в Москву самолётом с 35-ю пленными из Украины (на обмен с РФ киевские власти смогли «наскрести» лишь 12 россиян, остальные – граждане Украины).

Президент Зеленский лично встречал и поздравлял каждого освобождённого, а некоторым морякам в качестве сувенира выдавал браслеты с их фамилиями, которые носил на руках последние недели.

На взлётной полосе в Борисполе была организована трибуна, однако не всё пошло как планировалось: встречающие не выдержали и сами бросились к самолёту приветствовать своих родственников.

Среди прибывших был и осужденный за попытку совершения теракта в Крыму Олег Сенцов, которого встретила дочь. Когда его окружили журналисты с просьбой дать комментарий, Сенцов заявил, что «скажет пару слов, как закончит президент».

Зеленский же поздравил с возвращением «героев», отметил успехи своей команды и призвал собравшихся приветствовать возвращение пленников аплодисментами.

«Далее мы будем приближать время возвращения всех наших пленных и продолжать уже в минском процессе разведение войск», – анонсировал Зеленский.

Отметим, что формула, по которой произошёл обмен, вызвала неоднозначную реакцию у комментаторов. Они обратили внимание, что Зеленский, фактически, выслал в Россию 23 участника Русской весны с украинскими паспортами.

«Посмотрела список «освобождённых россиян». Как же много в нем граждан Украины. То есть граждан Украины меняют на граждан Украины. И так было всегда – Киев наловив людей с украинскими паспортами на блокпостах, пытался обменять их на своих военнопленных. Проблема была лишь в том, что для возможности обмена Украина хватала и хватала своих граждан без разбора… Ну и, кроме того, обмен граждан Украины на граждан Украины свидетельствует о том, что на Украине идёт все-таки гражданская война», – пишет журналист Марина Ахмедова, ранее работавшая в зоне боевых действий в Донбассе.

«23 украинца на обмен со стороны Украины – это долбаный позор. Нет, чтобы отдать всех российских солдат, взятых в плен, всех офицеров и солдат бесчисленных российских войск», – сокрушается украинский блогер Анатолий Шарий.

«То, что Зельц выдал граждан Украины иностранному государству, – нарушение Конституции и Уголовного кодекса! Граждане Украины Неведров и Цемах могут быть выданы только вот как раз международному трибуналу в Гааге. Выдав граждан Украины России, Зеленский нарушил и конституцию, и уголовный кодекс. Или признал ДНР», – замечает журналист Максим Равреба.

По его мнению, Зеленский наплевал на законодательство Украины, ведь для него было важнее пиар на успешном обмене.

«Всем пох#й, как и на все эти ваши туалетные бумажки в виде законов, кодексов и конституций. Только произвол, только пиар», – резюмировал Равреба.