Обмен произошел. Украина наскребла лишь 12 российских граждан

07.09.2019, Киев, Ольга Козаченко

Сегодня между Россией и Украиной стартовал ранее анонсированный процесс обмена задержанными лицами.

По информации СМИ, самолеты с людьми, включенными в списки на обмен, вылетели из аэропортов в Киеве и Москве.

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«Комсомольская правда» опубликовала список лиц, которых отдает Украина.

«Интересно, что со стороны Украины из 35 освобожденных (надеюсь сегодня) лишь 12 российских граждан, остальные – украинские. Наскребли», – написал в своем Телеграм-канале главред радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов.

Агеев Виктор Александрович, 13.09.1995 гр.РФ. Баранов Александр Вячеславович, 11.08.1983 гр.РФ. Басханов Аслан Межитович, 06.04.1966 г. Луганск. Бобова Алёна Григорьевна, 26.04.1972 г. Одесса. Васьковский Андрей Сергеевич, 25.12.1991 г. Киев. Гаджиев Руслан Джупалаевич, 10.02.1973 г.р., гр.РФ, снят с обмена. Галичий Владимир Алексеевич, 18.01.1948 гр.РФ. Гнатьев Сергей Сергеевич, 13.04.1988 гр. РФ, Севастополь. Дубенко Анна Валерьевна, 18.08.1982 г.р., освобождена в 2017. Живет в г. Бахмут. Ежов Станислав Станиславович, 22.06.1978 Жидких Аркадий Юрьевич, 09.11.1967 гр.РФ. Кимаковский Игорь Владимирович, 28.04.1972 гр.РФ. Ковалис Ольга Валерьевна, 07.08.1968 гр.РФ. Коверник Сергей Николаевич, 16.02.1978, освобождён. Кореновский Дмитрий Евстафьеич, 18.03.1972 Костенко Андрей Сергеевич, 18.09.1984 Лазаренко Алексей Александрович, 13.10.1985 Лазарев Сергей Александрович, 07.05.1957 Ломако Юрий Николаевич, 04.02.1961 Мельничук Пётр Николаевич, 12.07.1972 гр. Молдовы. Мефёдов Евгений Игоревич, 22.05.1983 гр. РФ. Одинцов Максим Евгеньевич, 25.04.1983 гр. РФ Просолова Юлия Вадимовна, 13.02.1988 Ракушин Александр Сергеевич, 19.03.1963 Радионова Антонина Петровна, 06.09.1969 Саттаров Александр Валерьевич. 28.12.1980 Седиков Алексей Сергеевич, 10.10.1979 гр.РФ. Синичак Тарас Петрович, 24.06.1977 Тарасенко Александр Сергеевич, 10.07.1970 Третьяков Андрей Александрович, 18.10.1973 г.р., обменян 27.12.2017 Федоров Виктор Андреевич, 18.07.1969 Хитров Денис Васильевич, 28.04.1977 Черных Павел Сергеевич, 04.08.1974 гр. РФ. Пикалов Валерий Валерьевич, 19.07.1975 Рудая Ольга Владимировна, 27.07.1972 гр.Украины Ерёмин Николай Николаевич, 22.08.1961 Рубежное Луганская область. Егоров Сергей Геннадьевич, 03.10.1980 гр. РФ.

В опубликованном КП списке нет арестованного в Киеве главреда «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского и начальника ПВЛ Первой Славянской бригады Владимира Цемаха.

Кирилл Вышинский в аэропорту.

Тем не менее киевские СМИ указывают, что и Вышинский, и Цемах находятся на взлетевшем из украиснкого аэропорта самолете.

Был также снят с обмена гражданин РФ Руслан Гаджиев, попавший в плен за участие в танковом бою против ВСУ и получивший на Украине 15 лет лишения свободы.