«Долбануть вот та-а-а-кой ракетой»! Одесскому священнику увеличили тюремный срок «за любовь к России»

Мы не раз писали о политических репрессиях в отношении священников Русской Церкви на Украине. Особенно гестаповцы лютуют в Одессе, так как местные иерархи отказываются ложиться под раскольников, поэтому священнослужители подвергаются круглосуточным слежке и прессингу.

Чего только стоит история протоиерея одесского храма Марии Магдалины УПЦ МП Ивана Павличенко, которого засудили, опираясь на прослушку, установленную в его машине, и записывали частные разговоры с женой.

Самих фонограмм — поначалу — общественности не явили, но на их основании пришли к следующим выводам:

«Занимал сан РПЦ и имел пророссийские взгляды и убеждения».

«Оскорбительно и унизительно высказывался об украинцах и выражал поддержку России, употребляя при этом нецензурную лексику».

«Называл Украину «укропией», критиковал снос памятников, заявляя, что население запугано, активистов называл нацистами, а Россию богатой державой, которая имеет имперские намерения и захватит Польшу и Финляндию».

На основании этого гестаповцы признали протоиерея виновным «в оправдании вооруженной агрессии РФ против Украины и унижении национальной чести и достоинства» и приговорили к трем годам лишения свободы. Однако прокурору показалось мало, и он подал апелляцию.

И вот тут, на слушаниях во второй инстанции, и были опубликованы фрагменты тех самых подлых записей:

«Ну, Путин предупреждает! Сколько раз уже можно их предупреждать. Уже и так, и так, и этак. Пока, б…, не долбанет по ним на…».

«Может быть, по пшекам и можно долбануть, а чего нет?».

Прошелся священник и по базам НАТО:

«Туда долбануть было бы вообще замечательно! Вот та-а-а кой вот ракетой! Чисто показательные такие выступления. Чтобы остались только рожки да ножки, блин, и все — там гражданских людей нет».

Странно, что гестаповцы не опубликовали разговоры батюшки прямиком из постели, зато, в нарушение закона (чего-чего?), приложили к делу материалы более чем десятилетней давности. А именно: участвовал в пророссийских митингах на Куликовом поле, ездил в «оккупированный» Крым и РФ, «где недвузначно демонстрировал любовь к стране-агрессору», и еще страшное:

«В 2016-м вместе с семьей посетил оккупированный Симферополь и сфотографировался на фоне памятника «Вежливым людям».

Итого влепили Павличенко уже не три, а пять лет лишения свободы, да еще и с конфискацией имущества.

Только тут надо понимать — на самом деле из всех «вещдоков» достаточно одного — «занимал сан РПЦ». Ибо бесы.