Одесса: СБУ поставила прослушку в машину священника — «называл Украину укропией»

Недавно мы писали о том, что в Одессе СБУ задержала двух клириков УПЦ Московского Патриархата. А также напомнили, что политические репрессии в отношении священников Русской Церкви — процесс постоянный, обыденный.

И вот с пылу с жару о карательных мерах, примененных к служителю Церкви, отчиталось уже другое подразделение гестапо — трибунал.

Одесский суд признал виновным «в оправдании вооруженной агрессии РФ против Украины и унижении национальной чести и достоинства» протоиерея одесского храма святой равноапостольной Марии Магдалины УПЦ МП.

Упомянутые статьи шьют всем без исключения задержанным священнослужителям.

В данном случае, суд даже оказался снисходительным к протоиерею, приговорив его не к пяти годам тюрьмы, как требовала прокуратура, а к трем условным. Ну, понимаете — чистосердечное признание (можно только догадываться, выбитое какими способами) и клятвенное обещание помогать ВСУ.

Но тут ведь в чем собака порылась!..

Итак, из приговора суда:

«Занимал сан РПЦ и имел пророссийские взгляды и убеждения».

«Оскорбительно и унизительно высказывался об украинцах и выражал поддержку России, употребляя при этом нецензурную лексику».

«Называл Украину «укропией», критиковал снос памятников, заявляя, что население запугано, активистов называл нацистами, а Россию богатой державой, которая имеет имперские намерения и захватит Польшу и Финляндию».

Кстати, о том, что так он высказывался в своих проповедях перед паствой — ни слова.

А теперь внимание — тогда как и где получены столь «ценные сведения» (да вся Одесса называет Украину укропией и кроет нецензурной лексикой)?!

«Записи этих разговоров есть в материалах дела».

Но как именно они добыты?

«Из разговоров с женой и знакомыми в… салоне автомобиля осужденного».

Занавес!

Ну, то, что русских священников выкашивают как могут и гноят по подвалам — это понятно. Но методы — а это вмешательство в частную жизнь — каковы! А ведь когда священники закончатся, аналогичная прослушка будет стоять в машинах, на кухнях и, простите, в толчках… да любого. То-то план по поимке «русских шпионов» взлетит по-стахановски. Потому что все люди, живущие в оккупации, но не служащие оккупанту, говорят ровно то же самое (разве что без Польши с Финляндией), что и этот несчастный священник…

Ну что добавить? Привет, очередное дно — ты снова пробито.