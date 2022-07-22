Долгосрочные цели США противоречат насущным потребностям России – Пушков

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Распад СССР в Вашингтоне был ошибочно расценен как «конец истории» и возможность окончательно перекроить противоречащий колонизаторским стремлениям миропорядок, провозгласив «либерально-демократическую» гегемонию и однополярность – «единственно возможным путем развития человечества».

Об этом в рамках пресс-конференции высказался председатель Комиссии СФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он отметил, что причиной не только политико-экономического кризиса, но и вооруженного противостояния руками Украины между США и РФ – стал ряд разногласий, неразрешенных по вине болезненного самомнения американских оппонентов.

«Отношения с США сейчас зашли в острую кризисную фазу, накопилась сумма противоречий, которые, на мой взгляд, по вине США не удалось решить политико-дипломатическим путем. Те требования, которые выдвигала Россия в области безопасности, абсолютно логичны и обоснованы. Никогда бы США не позволили Мексике стать членом военного альянса с СССР или с Россией. После распада Советского Союза в США, в свойственной этой стране примитивной логике, это было воспринято как «триумф западной либеральной демократии» и «конец истории». Все, теперь весь мир будет выстраиваться под американцев, американские интересы будут приоритетны для всех, и это – единственный возможный путь развития человечества. Об этом, как ни странно, на полном серьезе говорили руководители Госдепартамента на многочисленных слушаниях в Конгрессе США», – рассуждал Пушков.

Он напомнил, что руководствуясь чувством вседозволенности, США оккупировали Ирак и насильственно установили новый «правильный» режим в стране.

Также подчеркнул, что на протяжении 30 лет РФ противодействовала деструктивной идеологии, навязываемой американским руководством. По его мнению, осознав неэффективность «мягкой силы» принуждения, США втянули государство в военный конфликт с Украиной.

«Мы должны с вами понимать, что долгосрочные цели США, которые не хотят их корректировать в соответствии с изменениями в мире, они не сошлись с насущными потребностями России в вопросе безопасности и области понимания – какой нам нужен миропорядок. Тот, который устанавливают США, предполагает зависимое, вторичное, полуколониальное положение других государств, включая Россию. 30 лет эти противоречия накапливались, накопились и нашли свой выход именно на Украине», – говорил Пушков.

«Как говорят, это проксивойна руками Украины. Так и есть. Это – способ убрать Россию как конкурента за формирование нового мирового порядка. Следующий – Китай. Откажутся ли от этой цели США? Думаю, что этот вопрос будет решаться внутри США, не на мировой арене. Американские позиции глобальные на мировой арене по-прежнему очень сильные. Мы должны посмотреть на их систему союзов, на их присутствие по всему миру – от Японии до Панамы. Но внутри США вижу новую хрупкость. Сами США раздираемы вопросом о том, как должны развиваться, по какому пути идти и до какой степени вступать в конфликт с теми частями мира, которые не готовы подчиняться, и насколько американцы потянут такой конфликт», – подытожил сенатор.

По его словам, немногочисленные «победы» США, одержанные на Ближнем Востоке, имели сомнительные последствия. Также он убежден, что судьба внешней политики государства и дипломатических отношений с Россией зависит от дальнейших решений Вашингтона.