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28.04.2021, Москва, Олег Кравцов
 
Дзен, Политика, Россия, Финансы, Экономика
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Доллар теряет былое значение для России


Под угрозой американских санкций российская внешняя торговля избавляется от долларовой зависимости.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишут «Известия».

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Издание напоминает, что разговоры об отказе от доллара во внешней торговле России шли последние лет 20, но конкретику они обрели только после 2014 года, когда в отношении страны были введены санкции.

«На тот момент доля доллара в экспорте товаров и услуг из России колебалась в диапазоне 75–80%. После этого было заключено несколько соглашений о торговле в национальных валютах, но реально дело сдвинулось с мертвой точки только около 2017 года, когда доля доллара начала довольно быстро снижаться. Во втором квартале 2020 года она впервые упала ниже 60%, а к концу года — опустилась до 48%», – отмечает газета.

При этом, согласно данным Банка России, принадлежащий доллару кусок российской внешней торговли «отъел» в первую очередь евро. Если в 2014 году доля евро не превышала 10%, то к концу 2020 года достигла 37%. При этом ключевую роль здесь сыграл Китай, с которым до 75% торговли у России ведется в евро, в то время как еще в 2018 году эта цифра составляла всего 1%.

По словам эксперта инвесткомпании «Универ Капитал» Сергея Дроздова, прямой экономической выгоды в замене доллара на евро для России нет, но политика США, в рамках которой доллар стал использоваться Вашингтоном как инструмент экономического принуждения, вынуждает многие страны искать замену американской валюте.

«В России политика снижения влияния доллара на экономику страны стала особенно актуальной после периодически вводимых санкций со стороны США, и судя по тому, что Белый Дом не желает ослаблять давление, курс на дедолларизацию будет продолжен», – считает Дроздов.

А доцент кафедры «Фондовые рынки и финансовый инжиниринг» факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Сергей Хестанов объяснил, что введения серьезных санкций со стороны Евросоюза требуется консенсус всех стран Евросоюза.


«Это сложно технически и требует много времени, поэтому санкционные риски в евро несколько меньше. Инфляционные и девальвационные риски доллара и евро сопоставимы», – сказал Хестанов.

Как сообщал «ПолитНавигатор», американцы признали, что Россия успешно реализует курс на отказ от доллара

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