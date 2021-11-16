«Долой псевдотолерантность!»: Ярош призвал стрелять по мигрантам на поражение

Новости Украины

Если сосредоточившиеся на белорусско-польской границе мигранты вздумают попытаться прорваться через границу Украины, необходимо быть готовыми применить все без исключения средства огневого поражения.

Об этом на своей странице в «Facebook» написал советник главкома ВСУ, один из основателей запрещённой в РФ экстремистской группировки «Правый сектор» Дмитрий Ярош, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«По моему мнению, в сложившейся ситуации необходимо срочно принять закон об уголовной ответственности за незаконное пересечение государственной границы. Украинские пограничники, полиция, Национальная гвардия должны иметь право на применение всех без исключения средств огневого и другого поражения по нарушителям. Во время войны за независимость долой псевдотолерантность и псевдодемократию!» – написал Ярош.

Напомним, ранее о готовности уничтожать прорвавшихся через границу мигрантов заявили военнослужащие 61-й отдельной пехотной егерской бригады ВСУ, впрочем, смягчившие свою риторику после поднявшегося скандала.