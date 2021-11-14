Обещание украинской армии «уничтожать» мигрантов вызвало скандал

Новости Украины

Военнослужащие 61-й отдельной пехотной егерской бригады ВСУ будут уничтожать мигрантов с белорусской границы, если те попытаются прорваться на Украину.

Об этом сообщила пресс-служба бригады в Facebook, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Ни один так называемый мигрант, а также другие лица, которые могут маскироваться под мигрантов, не попадут на территорию Украины. Они просто будут уничтожены нашими подразделениями», – пообещали в ВСУ.

Сообщение вызвало резонанс в СМИ. Его прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Уничтожать научились. Рука набита. Правильно, Украина – не Россия, це Европа», – написала она в своём Telegram-канале.

После этого пресс-служба бригады обвинила СМИ в «неправильной подаче сообщения».

«Военнослужащие 61 ОПЕБр никоим образом не будут применять оружие против мигрантов. Вместе с тем, под видом мигрантов могут проникать диверсионно-разведывательные группы противника, и именно для борьбы с ними предназначена наша военная часть», – говорится в разъяснениях.

Накануне глава МВД Украины Денис Монастырский сообщил, что «для усиления охраны границы» от возможного появления там нелегальных мигрантов Киев привлёк полицию, Нацгвардию и отряды теробороны.

Кроме того, ранее в Киеве заявили, что Россия якобы планирует использовать мигрантов с белорусско-польской границы в качестве армии для вторжения и захвата Украины.