«Должен заплатить за свою подлость и глупость»: Моргенштерна нужно наказать жёстко и показательно

27.10.2021 13:14 (Мск), Москва, Максим Карпенко

Российский рэпер Моргенштерн в очередной раз оказался в центре скандала из-за своих высказываний. Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью либералке Ксении Собчак Моргенштерн заявил, что не понимает, зачем День Победы отмечается с таким размахом.

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«Я вообще не понимаю этого праздника Победы, которая состоялась уже 76 лет назад. И до сих пор из года в год тратятся на это миллионы, это празднуют, всем что-то пытаются, не знаю, скрепы, может быть, какие-то. Я не понимаю. Блин, наверное, гордиться просто нечем, может, поэтому. Но вспоминать каждый год на протяжении уже почти века о том, что когда-то тогда вы победили, ну не знаю. Я этого не понимаю, честно говоря», – заявил Моргенштерн.

Позже, после того, как его слова были растиражированы в СМИ и вызвали возмущение общественности, а глава Следственного комитета поручил организовать проверку высказываний артиста на предмет нарушения законодательства, Моргенштерн опубликовал оправдания:

«Я хочу принести извинения перед всеми, кого задели мои слова про День Победы. Я ни в коем случае не умалял важность и значимость события, лишь честно признался, что не понимаю, а фразу вырвали из контекста. Но СМИ, как всегда, переворачивают мои слова в своих грязных целях. Про то, что я желаю моей стране новых побед в технологиях и освоении космоса, конечно, никто не написал. А про то, что ветеранам, на мой взгляд, следует выделять дополнительные деньги, даже не вставили в интервью. Я уважаю и горжусь ветеранами, но, к сожалению, не корректно формулирую мысли и уж тем более, никого не хотел как-то задеть или обидеть».

По мнению политолога Сергея Михеева, Моргенштерн позволил себе такие высказывания по глупости и из-за незнания истории:

«Вот этот Алишер Моргенштерн говорит: «Я не понимаю, я не понимаю, я не понимаю». Может ты тупой просто? В этот момент стоит задуматься, что, может быть, ты совсем не такой герой вовсе, каким хочешь казаться?».

Другой известный российский политолог Сергей Марков в своем блоге более жестко прокомментировал слова артиста и призвал к бойкоту его творчества:

«Нам важно теперь, чтобы все выучили на примере Моргенштерна, что за отрицание священных символов России Россия наказывает. И жестко. Моргенштерну российское общество должно объявить бойкот. Никаких залов. Никакого ТВ. Никаких контрактов. Моргенштерн должен заплатить за свою подлость и глупость. Если кто то из продюсеров попытается делать деньги вместе с Моргенштерном, то бойкот должен коснуться и этого продюсера. И я жду заявлений от «Единой России», от других партий, от депутатов Государственной думы, от Совета Федерации. Жестче надо, жестче. Молодежь должна увидеть раскаяние Моргенштерна».

Ранее уполномоченный по правам ребенка в Татарстане, председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец заявила, что творчество Моргенштерна должно быть запрещено в России.