«Должны умереть». Идеологи Зеленского гордятся репрессиями против пророссийских

21.05.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

На Украине должны прекратить существование все пророссийские проекты и политические силы. К этому ведет политика президента Украины Владимира Зеленского, который сейчас начинает раскрываться как националист.

Об этом в эфире телеканала 24 заявил член президентской фракции «Слуга народа», бывший политтехнолог Никита Потураев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Потураева, для многих людей, ранее поддерживавших Зеленского, было удивлением, что на самом деле он готов бороться с пророссийскими силами. Теперь же, уверяет депутат, в сторону Зеленского поворачиваются те, кто поддерживал экс-президента Петра Порошенко.

«Мы «откусили» только тех, кто к нему ушел потому, что ошибочно считал, что мы в целом не очень патриоты, не очень верные и стойкие украинцы. Мы про себя знали, что мы на самом деле такие и есть, но это нужно было доказать. А когда люди не видели собственными глазами, нельзя было потрогать эти решения, они сомневались и шли туда, потому что там все было четко. А тут мы для многих… для меня это результат долгой работы, которая готовилась, эти результаты готовились… то есть для меня это совсем не внезапно, а для людей, возможно: «Ух ты, Зеленский на СНБО каналы закрывает». То есть то, чего не ожидали. Но я-то знал, что президент делает…

Все могут наломать дров. Для нас эта опасность значительно выше, потому что это впервые, когда мы это сделали, консолидировали избирателей реально центристских. И тут, если мы наделаем ошибок – и президент, и мы, как партия, то они, к сожалению, могут рассыпаться. Потому что это впервые, это неустойчивая пока конструкция. Если мы все сделаем правильно, то она станет устойчивой и все будет очень хорошо для страны.

Надеюсь, что отомрет эта не просто пророссийская, а российская часть. Как в свое время ей уже помогли пойти в небытие – КПУ, когда ее признали преступной организацией. Но она и так маргинализовалась и потихоньку уходила в худший мир. Точно так же будет с российскими или пророссийскими проектам. Они уйдут. Им нужно и стоит помогать, как с господином Медведчуком. «Пожалуйста, вот двери открываются – на выход», – заявил Потураев.

Ранее, как сообщал «ПолитНавигатор», Потураев предлагал «сажать на кол и рубить головы» восставших жителей Донбасса.