11.07.2019, Киев, Максим Карпенко
 
Донбасс, Политика, Пропаганда, Сюжет дня, Украина
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«Сажать на кол и рубить головы». Советник Зеленского переплюнул Габунию

Одиозный советник президента Украины Владимира Зеленского Никита Потураев, заявивший накануне о необходимости переименовать русский язык и Россию, оказался отъявленным русофобом, не хуже, чем оскандалившийся грузинский пропагандист Георгий Габуния.

Об этом в своем блоге пишет киевский журналист Андрей Манчук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Журналист привел в пример сообщения Потураева пятилетней давности, переполненные ненависти к восставшим жителям ЛДНР и России.

«Самых отпетых следовало бы сажать на кол. А простым убийцам – рубить головы. А затем колья с телами и головами расставить по линии государственной границы Украины с Российской Федерацией. Конфликт считать исчерпанным лишь после истления костей. Лет через 100 примерно», – писал в августе 2014-го Потураев.


«К сожалению, большинство постов просто нельзя цитировать – потому что в каждом втором из них содержатся слова ненависти, за которые банят на фейсбуке. Русофобия, юдофобия, обыкновенный и социальный расизм, требования казней и депортаций, мизогиния и гомофобия, радостные репосты воззваний о вознаграждении за пойманных сепаратистов, птнпнх на каждом шагу.

Этот ваш Габуния нервно курит в сторонке. Вспоминайте об этом, когда вам будут обещать переговоры и мир в стране», – пишет Манчук, имея в виду так называемую «миролюбивую» риторику нового президента Владимира Зеленского, благодаря которой в частности он и получил значительную поддержку избирателей юга и востока Украины.

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