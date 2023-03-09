Дональд Трамп потребовал освободить всех участников беспорядков 6 января 2021 года в Капитолии

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Экс-президент США Дональд Трамп призвал немедленно отпустить на свободу всех осуждённых и арестованных по делу о беспорядках 6 января 2021 года на Капитолийском холме в Вашингтоне.

Трамп заявил это после того, как ведущий американского телеканала Fox News Такер Карлсон выдал в эфир неизвестные кадры с камер видеонаблюдения в здании Капитолия, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Спикер Палаты представителей Конгресса США Кевин Маккарти предоставил Такеру Карлсону право эксклюзивного первого просмотра более 40 000 часов видеозаписей с камер видеонаблюдения в здании Капитолия, которые были скрыты от публики более двух лет.

В эфире шоу Tucker Carlson Tonight 6 марта были показаны первые кадры с ключевыми фигурами того дня. Ведущий пришел к выводу: законодатели и СМИ «лгали» о событиях, которые произошли 6 января 2021 года. Кадры действительно опровергают ключевые утверждения демократов и мейнстримных СМИ США – о «насильственных действиях» большинства протестующих, и о том, что те события были «смертельно опасным восстанием».

После этого Дональд Трамп в социальной сети Truth Social призвал немедленно освободить всех участников беспорядков.

«Мои поздравления Такеру Карлсону с одним из самых больших успехов в качестве репортера в истории США. Новые кадры событий 6 января проливают совершенно другой свет на то, что на самом деле произошло. Никем не избранный «Комитет 6 января» (созданный демократами комитет Конгресса по расследованию упомянутых событий – прим.) был гигантским мошенничеством, и теперь он однозначно был заклеймён за преступную фабрикацию событий этого самого важного дня. Пелоси (спикер Палаты представителей в 2021 году – прим.) и МакКонелл (сенатор-республиканец, выступающий против Трампа, – прим.) потерпели неудачу. Тяжело наблюдать за этой грустной полицейской историей. Трамп и большинство других совершенно невиновны, ОТПУСТИТЕ ИХ НА СВОБОДУ, НЕМЕДЛЕННО!», – написал экс-президент США.

Он продолжил свой пост словами, полностью состоящими из заглавных букв.

«Пусть заключенные 6 января выйдут на свободу. Они были осуждены или ожидают судебного разбирательства, основанного на гигантской лжи, радикального левого мошенничества. Спасибо Такеру Карлсону и спикеру палаты представителей Кевину Маккарти за то, что вы оба сделали. Новые видеозаписи неопровержимы!!!», – написал Дональд Трамп.

В частности, на показанных Карлсоном записях видно, как сторонники Трампа мирно осматривают здание Капитолия, похожие скорее на «экскурсантов», как выразился телеведущий. При этом в новостных программах о событиях 6 января 2021-го были только кадры с немногочисленными бунтовщиками, что дало возможность сравнить это происшествие с терактами 11 сентября или атакой на Перл-Харбор.

В качестве примера лжи демократов Карлсон привёл кадры, на которых полицейские Капитолия сопровождали Джейкоба Ченсли, ветерана военно-морского флота США, которого в либеральных СМИ называют «шаманом QAnon». Карлсон подчеркнул, что офицеры показывали Ченсли здание, окрестности и даже пытались открыть для него запертые двери. В какой-то момент девять полицейских были замечены в непосредственной близости от Ченсли, и ни один из них не попытался остановить его, отметил Карлсон.

На ситуацию отреагировал и сын экс-президента США, Дональд Трамп-младший. Он написал в социальных сетях:

«Как можно доверять правительству, которое либо откровенно лгало вам, либо делало всё возможное, чтобы скрыть настоящую правду от людей, чтобы продвигать свои нарративы? Эти системы коррумпированы и разбиты, и больше не служат людям с честью… они просто служат себе!»

Как сообщал «ПолитНавигатор», ведущий американского телеканала Fox News Такер Карлсон обнародовал ранее не публиковавшиеся кадры беспорядков 6 января 2021 года на Капитолийском холме в Вашингтоне, опровергающие ложь демократов.