Популярный американский телеведущий назвал «безумными» планы Киева отобрать «российский Крым»

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Планы Киева отобрать у России «российский Крым» являются «чистым безумием», которое может привести к ядерной войне.

Об этом заявил популярный американский телеведущий Такер Карлсон в своей авторской программе Tucker Carlson Tonight на телеканале Fox News, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

Программа Такера Карлсона собирает у экранов телевизоров более 3,3 миллиона американцев.

Вечером в среду, 25 января, Такер Карлсон привёл пример Крыма, проводя различие между границами Украины до 2014 года и до февраля 2022 года.

«Подождите секунду, – сказал Карлсон. – Вначале они сказали: «Давайте просто отодвинем Россию к границам, существовавшим до февраля 2022 года». Это казалось разумным большинству людей, включая нас».

«Но отобрать у России российский Крым? – риторически спросил ведущий. – Россия много раз заявляла, и есть все основания ей верить, что это приведет к ядерной войне. Таков новый план? За него кто-то проголосовал? Это чистое безумие!».

Такер Карлсон известен своим критическим отношением к Киеву. Так, после встречи Владимира Зеленского с Джо Байденом в декабре 2022 года, Карлсон в своей программе заявил:

«Как уважающий себя американец может спокойно сидеть, когда какой-то иностранный диктатор в спортивном костюме приходит в Конгресс США и начинает требовать, чтобы мы отдали ему десятки миллиардов долларов, – когда сами испытываем проблемы из-за нехватки денег?!».

Стоит отметить, что Такер Карлсон является своеобразным голосом «трампистов», в том числе не являющихся членами каких-либо партий. А в Республиканской партии авторитет Карлсона уступает лишь влиянию самого Дональда Трампа.

Популярность авторской программы Карлсона резко возросла с момента её запуска в 2016 году. Она регулярно становится самой просматриваемой в прайм-тайм среди всех основных кабельных сетей в США. Исследования Nielsen Media Research показывают, что его программу в 2021 году смотрели в среднем 3,2 миллиона зрителей за ночь. А в 2022-м Tucker Carlson Tonight собирала у экранов телевизоров более 3,3 миллиона американцев.

Благодаря Карлсону поднялись и рейтинги телеканала Fox News: показатели его популярности в 2022-м по сравнению с прошлым годом увеличились на 12%. В то же время продвигающий повестку Демократической партии телеканал CNN за год потерял 27% своей аудитории.

Как сообщал «ПолитНавигатор», Такер Карлсон резко раскритиковал одного из соратников Джо Байдена, демократа-конгрессмена Джейми Раскина, призвавшего власти Америки «уничтожить Россию».