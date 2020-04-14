Донбасс благодарен России за помощь в борьбе с пандемией – Пушилин

14.04.2020

Глава ДНР Денис Пушилин встретился с членом Совета Федерации Федерального Собрания РФ Сергеем Мамедовым, который передал республике в качестве гуманитарной помощи средства индивидуальной защиты – маски, защитные комбинезоны, перчатки и очки.

Об этом сообщили в пресс-службе руководителя Донецкой Народной Республики, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Рад приветствовать Вас в Донецкой Народной Республике. Для нас всегда важно внимание России, внимание руководства Российской Федерации ко всему, что происходит на территории Донецкой и Луганской Народных Республик.

Но для нас особенно важно это – в такие непростые времена, когда весь мир до конца не понимает, что делать с коронавирусной инфекцией, как с этим бороться, как этому противостоять. И, тем, не менее, вы уделяете внимание и ДНР, и сконцентрированы не только на своих проблемах, которых хватает, а как это было и раньше и, уверен, будет в будущем, уделяете самое пристальное внимание», – сказал Пушилин.

В ходе встречи политики обсудили эпидемиологическую обстановку в республике, а также необходимые меры и взаимодействие по борьбе с пандемией.

«На сегодняшний день у нас подтвержденных лабораторно 18 случаев. И сегодня, если не ошибаюсь, уже четвертый день, когда у нас нет прироста по подтвержденным результатам. Это говорит о том, что те меры, которые предпринимаются на данный момент, – действенны. С другой стороны, мы стараемся выдержать баланс. Почему? Потому что мы не можем позволить себе закрывать предприятия, и мы объективно это оцениваем», – подчеркнул глава ДНР.

В свою очередь, Сергей Мамедов рассказал, что ситуация в России гораздо более сложная, однако остаётся под контролем.

«У нас ситуация на сегодняшний день гораздо более сложная, чем в Донецкой Народной Республике. Ну она и началась раньше, и все-таки, сами понимаете, у нас Москва… Очень много людей приезжало, улетало, ездило. Привезли отовсюду, откуда можно.

При всем при этом – достаточно спокойная обстановка, несмотря на то, что у нас со вчерашнего дня начинается перекрытие Москвы, принимается ряд других мер в других городах. Но эти меры – абсолютно системные, они абсолютно понятны. И других не существует», – подчеркнул сенатор.

Также Сергей Мамедов выразил уверенность, что в Донецке серьёзной вспышки эпидемии не будет, однако Донбасс всегда может рассчитывать на поддержку со стороны Российской Федерации.

В конце встречи Денис Пушилин заявил, что от эпидемической ситуации в республике будет зависеть решение о проведении в Донецке парада, посвященного Великой Победе.

Также глава ДНР в своём Telegram-канале выразил от лица народа Донбасса благодарность России за оказываемую поддержку.

«От всего народа нашей Республики выражаю огромную благодарность братской России за ее всестороннюю помощь. Она поддерживает нас и в условиях кризиса, и пандемии: Роспотребнадзор уже дважды присылал нам тест-системы на COVID-19, медики наших стран также взаимодействуют между собой», – написал глава государства.