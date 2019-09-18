Донбасс будут отстегивать от Украины

18.09.2019, Киев, Владимир Гладков

Команда президента Владимира Зеленского, пользуясь полученной народной поддержкой, монополизирует информационную сферу Украины и попытается придать сложившемуся националистическому режиму благовидный образ.

Об этом в эфире телеканала «НТВ» заявил донецкий социолог Евгений Копатько, получивший гражданство РФ, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости



«Никто Зеленского не снесет, беспрецедентный уровень доверия, ни к одному президенту на Украине никогда не было такого высокого уровня доверия. Это уже не аванс, уже есть первые успехи у Зеленского, если взять украинскую прессу, украинский политикум – абсолютная поддержка, такого в истории Украины не было никогда.

Они размывают Минск, потому что он им не нужен, это не их пальто. Минск изначально был после Дебальцево и Иловайска со всеми вытекающими отсюда последствиями, это навязанная Украине история, которую они не собирались выполнять.

Для них важен транзит власти, одна полная власть Порошенко сменилась на полную власть Зеленского. Порошенко имел полную монополию, сейчас Зеленский имеет. Будет зачистка – всех черноротых, нациков, кого не физически, того морально уберут, часть обслуживающей информационной элиты, которая работала на Порошенко. Я бы назвал это «респектабельным национализмом», то есть черноротых уберут и будут пытаться таким образом… «ну вполне приятный парень, один, второй, третий», – считает Копатько.

При этом он отметил, что Донбасс не нужен и новой киевской власти, которая попытается так или иначе избавиться от него.

«Донбасс им не нужен тоже, они его будут отстегивать. Я еще в далеком 015 году говорил, что части украинской элиты Донбасс не был нужен тогда. Они получили большой геополитический приз в виде Украины, Донбасс им был как кость в горле.

Теперь вопрос с территорией. Я считаю, что здесь страшное поражение донецкой политической и бизнес элиты. То, что они находятся сейчас не на своей канонической территории… Мы – дончане, на нашу землю пришел агрессор, мы защищаем землю, а владельцы заводов, газет, пароходов находятся в Киеве и в Москве частично, а часть – в Западной Европе.

Речь идет о том, что сейчас выхода из этого положения нет, Минска по факту нет, потому что он не нужен Украине по определению. Россия согласилась, потому что Меркель говорила об этом, Олланд говорил об этом, все сделали, но и Порошенко тогда говорил, что соблюдать они не будут. Скорее всего, Донбасс будут отстегивать», – резюмировал эксперт.

Напомним, ранее Евгений Копатько заявлял, что ухищрения, которые демонстрирует украинская сторона, пытаясь избежать выполнения Минских соглашений по формуле Штайнмайера, свидетельствуют, что Киев и его западные партнёры надеются в очередной раз обмануть Россию, как в 2014 году во времена Евромайдана.