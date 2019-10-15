Донбасс и Украина попробуют «развестись»

15.10.2019, Киев, Ольга Козаченко

Разведение в районе Петровского и Золотого, договоренность о котором была достигнута еще две недели назад, может произойти в течение ближайших дней.

Об этом «Известиям» рассказали собеседники, близкие к переговорам в Минске.

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По словам одного из них, 15 октября стороны вновь задекларируют готовность приступить к отводу сил и средств на линии соприкосновения.

Еще один собеседник издания отмечает, что «Киев оказался в сложной ситуации».

«Республики выполнили свои обязательства по началу разведения, ВСУ им не ответили тем же. Во многом причина кроется в позиции националистов и добровольческих батальонов, которые не подчиняются приказам официальных властей и заявляют о намерениях «защищать Украину». Со второй попытки разведение всё-таки должно состояться, поскольку от этого зависит проведение саммита в «нормандском формате», который нужен президенту Владимиру Зеленскому», – сказал газете источник, имеющий отношение к минским переговорам.

Как сообщал «ПолитНавигатор», украинская сторона сорвала ранее согласованное разведение противоборствующих сторон.