Киев второй раз за день саботировал разведение войск

09.10.2019, Донецк, Сергей Вредников

Украинская сторона так и не подтвердила готовность к возобновлению разведения сил и средств на участке линии соприкосновения с ДНР в районе села Петровское.

Об этом сообщает Представительство ДНР в СЦКК, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Украинская сторона так и не направила в адрес СММ ОБСЕ уведомление о готовности к разведению сил и средств. Кроме того, согласно утвержденному плану-графику стороны должны были выпустить сигнальные ракеты, подтверждающие готовность к отводу. Несмотря на то, что Народной милицией ДНР сигнальная ракета белого цвета была выпущена несколько раз, ответного сигнала с украинской стороны так и не поступило. Соответственно по вине украинской стороны процесс по устранению зафиксированных СММ ОБСЕ нарушений не начался, завтра будет предпринята вторая попытка возобновления отвода», – говорится в заявлении.

В течение дня представители СЦКК трижды запускали белую ракету, сигнализирующую о готовности ДНР к разведению, однако украинская сторона так и не подала ответного знака, а также не дала пояснений по поводу своего бездействия.

«По информации ОБСЕ, Украина продолжает вести с ними переговоры. На это выделили ещё 2 дня. Если в этот срок не начнется разведение сил и средств то процесс можно будет считать сорванным», – прокомментировал произошедшее донецкий журналист Сергей Макаренко в своем Telegram-канале.

Отметим, что непосредственно перед попыткой разведения в 11 часов утра со стороны поселка Богдановка подразделения украинской армии открывали в направлении Петровского огонь из крупнокалиберных пулеметов, что было названо Представительством ДНР в СЦКК провокацией, которая была зафиксирована представителями СММ ОБСЕ.

Напомним, что сегодня украинская сторона также не приступила к возобновлению предусмотренного Минскими соглашениями разведения сил и средств в районе поселка Золотое на линии соприкосновения с ЛНР.