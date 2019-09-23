23.09.2019, Москва, Владимир Гладков
 
Донбасс, Общество, Политика, Россия, Украина
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Донбасс на грани отчаяния из-за невнятной позиции Москвы – российский военкор

Донецкая и Луганская республики не собираются возвращаться в состав Украины. В противном случае жителей Донбасса ждут массовые репрессии по обвинению в госизмене.

Об этом в прямом эфире канала «PolitWera» заявил военкор Александр Коц, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мне очень сложно представить, как при нынешнем положении ЛДНР вернется на Украину. Оно настолько уже привязано к России, настолько интегрировано, что можно, даже если взвесить на чаше весов плюсы и минусы их пребывания между небом и землей на Украине, черт его знает.

Я бы точно Украину не выбрал, но и все прекрасно понимают, что возвращение на Украину – это автоматическая охота на ведьм.

Когда люди пересекают линию соприкосновения ЛДНР и Украины их хватают и обвиняют в пособничестве терроризму.

Знаете, цифры меня ошеломили. На Украине четыре тысячи человек обвиняются в пособничестве терроризму. Представляете, сколько их будет, если ЛДНР вернется на Украину?

Мне кажется, в Донецке не дураки сидят. Есть серьезная усталость от происходящего. Есть в республиках недовольство и Москвой. Сколько уже можно издеваться над нами?

Давайте, заберите нас к себе, либо скажите, что вы нас отдаете обратно. Мы тогда пойдем и повесимся. Обратно нам нельзя, нас и так повесят», – резюмировал журналист.

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