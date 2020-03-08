Донбасс на карантин! Прибалтийский опыт неграждан! – Киев смакует рецепт «единой страны»

08.03.2020, Киев, Вадим Москаленко

Население Донбасса должно пройти жесточайшую проверку и обработку в случае возвращения региона под контроль Украины.

Об этом в эфире «5 канала» заявила известная на Украине писательница-националистка Оксана Забужко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Какой же игрой в долгую может быть, например, перепрошивка территорий, где людей пять лет информационно насиловала Лубянка, то есть территорий Отдельных районов Луганской и Донецкой областей. Там вырастает поколение детей, которые не знают украинского», – отметил в ходе беседы ведущий украинский пропагандист Виталий Гайдукевич.

«Это, безусловно, очень угрожающе. Там на обработку испорченного нужно и время, и специальные программы. То есть, это территории, которые должны быть на карантине вне сомнения», – заявила Забужко.

«Вот, пять-шесть лет они уже практически находятся в абсолютно искажённом информационном пространстве…», – поделился наболевшим пропагандист.

«Не то чтобы он и до войны был очень конгруэнтный и адекватным», – вставила писательница.

«То, что сейчас происходит – это вообще трэшак. Нам верить в чудеса, что путём какой-то информационной эволюции как-то, когда-то посветлеет… Или нужно изучать, например, метод стран Балтии с опытом неграждан к людям, которые жили в оккупацию?» – задал наводящий вопрос Гайдукевич.

«Безусловно. Безусловно», – ответила Забужко.

Как сообщал «ПолитНавигатор», ранее скандальная писательница призывала запретить каноническую УПЦ Московского Патриархата, как в свое время самостийные власти запретили Компартию.