Украинская «письменниця»: Даже русские либералы – наши враги

08.03.2020, Киев, Вадим Москаленко

Русские издательства, несмотря на все репрессивные заградительные меры Киева, продолжают играть значительную роль на книжном рынке Украины.

Об этом в эфире «5 канала» заявила известная на Украине писательница-националистка Оксана Забужко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вся эта игра врассыпную, где-то начиная с реформы медиа, когда нам рассыпали страну, в каждом регионе свои новости – в Черновцах одни, в Мелитополе другие, в Чернигове ещё другие, и единой страны в принципе даже образованная прослойка не видела, я пятнадцать лет кричала перед войной, что, пока у нас не будет интеллектуального еженедельника, который читает образованная прослойка, средний класс и обговаривает один и тот же день от Ужгорода до Донецка, до тех пор мы не можем говорить о национальном единстве, и нами можно манипулировать», – заявила Забужко.

«Нужно объединение усилий, нужно сплочение, нужна какая-то профессиональная солидарность даже в плане отпора русской книжной экспансии, в частности, на рынке, потому что русские от нас не отцепятся, даже на том же книжном рынке.

Два года назад мне пересказывали, как один московский либерал, которому в Европе предлагали поддержать Украину, ответил честно и вальяжно: «Мы не можем позволить себе потерять сорокамиллионный рынок». Всё. Я ценю такие заявления.

То есть, лезть будут в двери, окна, в щели, в форточки, из-под плинтуса – отовсюду! А это означает, что украинцам надо сплачиваться и объединяться, по крайней мере, для того, чтобы защищать свою территорию. Не каждый отдельно с ружьями, как селяне в 20-х годах, из того ничего не выходит, а единым фронтом. И эта потребность вызревает в воздухе. Чем больше об этом говорить, тем быстрее будем приближать это вызревание», – рассказала писательница.

Как сообщал «ПолитНавигатор», ранее Забужко назвала российские книги «гибридными» и заявила, что их пишут в ФСБ.