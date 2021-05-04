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04.05.2021, Киев, Вадим Москаленко
 
Война, ВСУ-убийцы, геноцид, Дзен, Донбасс, Общество, Политика, Россия, Украина, Экономика коллапса
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Донбасс не слабее Украины, несмотря на все разрушения – философ майдана

Новости УкраиныПоскольку украинское государство упустило последний шанс измениться в лучшую сторону и лишилось всякого потенциала,...

Поскольку украинское государство упустило последний шанс измениться в лучшую сторону и лишилось всякого потенциала, теперь Киеву остаётся говорить с Донбассом «на равных» – как слабый со слабым.

Об этом в эфире интернет-канала «Politeka Online» заявил ранее активно поддержавший Майдан украинский философ Сергей Дацюк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Моя позиция в 2014-18 году была другой – я считал, что нужно отделить Донбасс и заняться изменениями внутри Украины. Теперь ситуация изменилась, стало понятно, что изменений не будет. У нас нет интеллектуального, стратегического и ресурсного потенциала. Поэтому Запад не на нашей стороне, сюда можно присовокупить эпидемии и кризисы. Есть много оправданий, почему так случилось.

Ситуация изменилась, всё… поздно – был шанс, но мы его потеряли. Теперь бедная и несчастная Украина может говорить с таким же бедным и несчастным Донбассом. Мы в равных условиях. Мы могли усилиться и предложить им перейти на свою сторону, но мы не усилились. Поэтому теперь мы можем говорить как слабый со слабым», – грустно резюмировал Дацюк.

Напомним, ранее в Москве заявили, что признание Россией ДНР и ЛНР даст положительный сигнал для остальной Украины, которую целенаправленно уничтожает Запад, поскольку понимает, что рано или поздно она вернётся в орбиту России.

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