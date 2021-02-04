«Запад калёным железом выжигает Украину, чтобы России ничего не досталось» – боевик АТО

04.02.2021, Москва, Владимир Гладков

Новости Украины

Признание Москвой ДНР и ЛНР даст положительный сигнал для остальной Украины, которую целенаправленно уничтожает Запад, поскольку понимает, что рано или поздно она вернётся в орбиту России.

Об этом в ходе круглого стола заявил видеоблогер, бывший участник «АТО», служивший в составе ССО ВСУ, Александр Мединский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если Россия примет в свой состав мятежные самопровозглашенные республики Донбасса – это будет очень большой сигнал для остальной части территории Украины. И тогда уже будущее будет явно непредсказуемым. Но если Россия на это решится. Если не решится, то конфликт будет затяжной, с полной стагнацией территорий. Естественно, с уничтожением промышленного потенциала, социальной сферы.

Ведь, так или иначе, наши западные партнеры понимают, что рано или поздно Украина вернётся в орбиту России, вернётся в свое естественное геополитическое состояние, и до этого момента нужно уничтожить то, что может достаться России. Эту страну нужно просто выжечь калёным железом, чтобы ничего полезного, ничего более-менее стоящего не осталось», – заключил Мединский.