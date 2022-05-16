Донбасс открыл границы для торговли с территориями, занятыми российской армией

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Правительство ДНР сняло действовавший с 2017 года запрет на ввоз товаров из Харьковской, Херсонской и Запорожской областей Украины на таможенную территорию республики.

Подписанный указ опубликовали на официальном сайте главы ДНР Дениса Пушилина, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Решение даёт «зелёный свет» резидентам единой таможенной территории на заключение внешнеэкономических сделок с нерезидентами – субъектами хозяйствования, зарегистрированными в Харьковской, Херсонской и Запорожской областях.

На основании таких сделок разрешен ввоз и вывоз товаров без таможенных процедур и обложения таможенными пошлинами. Отметим, что ввоз алкоголя и табачной продукции остаётся под запретом.

Напомним, запрет ввоза украинских товаров в ДНР и ЛНР был введён после усиления экономической блокады Донбасса со стороны Украины.

В январе 2017 года украинские вооружённые формирования заблокировали движение поездов, что по расчету киевского режима, должно было полностью разрушить экономику неподконтрольных Киеву территорий Донбасса и спровоцировать в регионе гуманитарную катастрофу. После невыполнения требований об отмене блокады на предприятиях украинской юрисдикции было введено внешнее управление. Сегодня эти предприятия успешно работают в правовом поле ДНР и ЛНР.