Донбасс открыл границы для торговли с территориями, занятыми российской армией

16.05.2022  01:52 (Мск), Донецк
Сергей Вредников.  
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Дзен, Донбасс, Запорожье, Херсон, Экономика


Правительство ДНР сняло действовавший с 2017 года запрет на ввоз товаров из Харьковской, Херсонской и Запорожской областей Украины на таможенную территорию республики.

Подписанный указ опубликовали на официальном сайте главы ДНР Дениса Пушилина, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Правительство ДНР сняло действовавший с 2017 года запрет на ввоз товаров из Харьковской, Херсонской...

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Решение даёт  «зелёный свет» резидентам единой таможенной территории на заключение внешнеэкономических сделок с нерезидентами – субъектами хозяйствования, зарегистрированными в Харьковской, Херсонской и Запорожской областях.

На основании таких сделок разрешен ввоз и вывоз товаров без таможенных процедур и обложения таможенными пошлинами. Отметим, что ввоз алкоголя и табачной продукции остаётся под запретом.

Напомним, запрет ввоза украинских товаров в ДНР и ЛНР был введён после усиления экономической блокады Донбасса со стороны Украины.

В январе 2017 года украинские вооружённые формирования заблокировали движение поездов, что по расчету киевского режима, должно было полностью разрушить экономику неподконтрольных Киеву территорий Донбасса и спровоцировать в регионе гуманитарную катастрофу. После невыполнения требований об отмене блокады на предприятиях украинской юрисдикции было введено внешнее управление. Сегодня эти предприятия успешно работают в правовом поле ДНР и ЛНР.

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