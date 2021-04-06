Донбасс возвращается домой – в Россию: Студентки ДНР записали новый хит

06.04.2021, Донецк, Сергей Вредников

Студентки из Донецка Маргарита Лисовина и Наталья Качура, прославившиеся песней «Донбасс за нами», записали новый ролик с «Мы возвращаемся домой», посвященный грядущему воссоединению ЛДНР с Россией, за которое заплачено кровью.

Соответствующую видеозапись опубликовал в своём YouTube-канале автор гимна ДНР Михаил Хохлов. Для новой композиции он сочинил музыку, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

Автором текста песни является поэт Игорь Борисевич. В тексте рассказывается о трудном и кровавом пути Донбасса домой – в Россию.

Ролик с новой песней стремительно набирает просмотры в YouTube. Слушатели оставляют восторженные комментарии: «Браво! Держитесь, родные, если бы это зависело только от россиян, вас давно бы приняли домой. Надеемся, что все скоро изменится», – пишут пользователи Интернета.