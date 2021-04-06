Подпишись на рассылку
06.04.2021, Донецк, Сергей Вредников
 
Дзен, Донбасс, Политика, Россия, Русская Весна, Сюжет дня
Просмотров:

Донбасс возвращается домой – в Россию: Студентки ДНР записали новый хит


Студентки из Донецка Маргарита Лисовина и Наталья Качура, прославившиеся песней «Донбасс за нами», записали новый ролик с «Мы возвращаемся домой», посвященный грядущему воссоединению ЛДНР с Россией, за которое заплачено кровью.

Соответствующую видеозапись опубликовал в своём YouTube-канале автор гимна ДНР Михаил Хохлов. Для новой композиции он сочинил музыку, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

Автором текста песни является поэт Игорь Борисевич. В тексте рассказывается о трудном и кровавом пути Донбасса домой – в Россию.

Ролик с новой песней стремительно набирает просмотры в YouTube. Слушатели оставляют восторженные комментарии: «Браво! Держитесь, родные, если бы это зависело только от россиян, вас давно бы приняли домой. Надеемся, что все скоро изменится», – пишут пользователи Интернета.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.


Метки: ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Апрель 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Март    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    2627282930  

  • Subscribe2




    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть