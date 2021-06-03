Подпишись на рассылку
03.06.2021, Москва, Владимир Гладков
 
Дзен, Донбасс, Интернет, Культура, Общество, Политика, Россия, Украина, Экономика
Просмотров:

Донбасс всё дальше уходит от украинского евро-концлагеря к России – Монтян

Новости УкраиныПока на Украине действует тотальный локдаун, и люди сидят по домам, в ДНР продолжают...

Пока на Украине действует тотальный локдаун, и люди сидят по домам, в ДНР продолжают работать театры и рестораны, а общий уровень жизни неуклонно повышается.

Об этом в ходе пресс-конференции в Москве заявила киевский адвокат Татьяна Монтян, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

«Тут в ДНР работают театры, концерты, Филармония, катки, аквапарки, рестораны. Никакого локдауна, потому что здесь никто не собирается зарабатывать на продаже вакцин, поэтому нет никакого смысла запугивать людей и запирать их дома.

Болеют все в плановом порядке, понятно, что некоторым нужно соблюдать осторожность, кто-то болеет ровно столько же, сколько процент по миру, кто-то тяжело, кто-то легко, от локдауна ничего не меняется.

Поэтому в концлагере живут на «свободном» коллективном Западе, а кто живёт в «жалком окровавленном обрубке» ДНР – если бы не стреляли, было бы вообще великолепно», – сказала она.

Также адвокат отметила, что Донецк наполняется людьми, а вместе с ними на дорогах появляются пробки и разнообразие в магазинах.


«Интернет в ДНР гораздо лучше, чем в Москве, Киеве, не говоря уже о США. За год количество народа в Донецке в принципе увеличилось, уже даже появились пробки, товаров в магазинах разнообразие. В общем, жизнь потихоньку улучшается и видно, что эти территории всё больше и больше отдаляются от Украины, и всё ближе приближаются к России», – заключила Монтян.

Напомним, ранее в Донецке заявили, что медицинские учреждения ДНР возвращаются к штатному режиму работы из-за снижения количества больных коронавирусной инфекцией.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Июнь 2021
    ПнВтСрЧтПтСбВс
    « Май  
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    282930 

  • Subscribe2




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть