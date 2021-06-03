Донбасс всё дальше уходит от украинского евро-концлагеря к России – Монтян

03.06.2021, Москва, Владимир Гладков

Новости Украины

Пока на Украине действует тотальный локдаун, и люди сидят по домам, в ДНР продолжают работать театры и рестораны, а общий уровень жизни неуклонно повышается.

Об этом в ходе пресс-конференции в Москве заявила киевский адвокат Татьяна Монтян, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Тут в ДНР работают театры, концерты, Филармония, катки, аквапарки, рестораны. Никакого локдауна, потому что здесь никто не собирается зарабатывать на продаже вакцин, поэтому нет никакого смысла запугивать людей и запирать их дома.

Болеют все в плановом порядке, понятно, что некоторым нужно соблюдать осторожность, кто-то болеет ровно столько же, сколько процент по миру, кто-то тяжело, кто-то легко, от локдауна ничего не меняется. Поэтому в концлагере живут на «свободном» коллективном Западе, а кто живёт в «жалком окровавленном обрубке» ДНР – если бы не стреляли, было бы вообще великолепно», – сказала она.

Также адвокат отметила, что Донецк наполняется людьми, а вместе с ними на дорогах появляются пробки и разнообразие в магазинах.

«Интернет в ДНР гораздо лучше, чем в Москве, Киеве, не говоря уже о США. За год количество народа в Донецке в принципе увеличилось, уже даже появились пробки, товаров в магазинах разнообразие. В общем, жизнь потихоньку улучшается и видно, что эти территории всё больше и больше отдаляются от Украины, и всё ближе приближаются к России», – заключила Монтян.

Напомним, ранее в Донецке заявили, что медицинские учреждения ДНР возвращаются к штатному режиму работы из-за снижения количества больных коронавирусной инфекцией.