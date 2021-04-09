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09.04.2021, Москва, Олег Кравцов
 
Дзен, Донбасс, Медицина, Политика, Россия, Украина
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В отличие от Украины в ДНР пандемия пошла на спад

Новости Украины

Медицинские учреждения ДНР возвращаются к штатному режиму работы из-за снижения количества больных коронавирусной инфекцией.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщил глава ДНР Денис Пушилин, отвечая на вопрос об эпидемической ситуации в республике.

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Он подчеркнул, что изначально РФ серьезно помогла ДНР, направив гуманитарную помощь в виде тестов, средств индивидуальной защиты, медицинского оборудования, а сейчас, а на данном этапе Москва оказывает полноценную поддержку в вакцинации.

«Основные категории, наиболее тесно контактирующие с людьми, прививку уже поставили. Я говорю о военнослужащих, соцработниках, медицинском персонале. Сейчас мы перешли к этапу, когда каждый желающий может получить вакцину. В целом благодаря, наверное, слаженным действиям и нашего министерства здравоохранения, и поддержке России нам удается ситуацию полностью держать под контролем», – сказал Пушилин.

«Если в октябре у нас было 39 ковидных баз, сегодня всего 19. Остальные были закрыты, и медицинские учреждения вернулись к штатному режиму работы. Нельзя сказать, что мы уже полностью справились с пандемией. Мы ждем приобретения коллективного иммунитета в результате массовой вакцинации. После этого, можно сказать, будет поставлена точка в пандемии», – резюмировал глава республики.

Примечательно, что Украина вышла на первое место в Европе по смертности от ковида.

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