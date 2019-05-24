Донбасс ждет от Зеленского «адекватных переговорщиков», а не бла-бла-бла

24.05.2019, Киев, Ольга Козаченко

С момента инаугурации президента Украины Владимира Зеленского на линии соприкосновения уменьшилось количество обстрелов и провокаций, а также почти не используются тяжелые вооружения.

Об этом «Известиям» заявил заместитель начальника управления народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

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«Мы фиксируем уменьшение количества обстрелов со стороны ВСУ. Произошло уменьшение числа нарушений и применения тяжелого вооружения. Риск эскалации сейчас ниже, но надо смотреть на ситуацию в Киеве: какую в итоге позицию займет Зеленский и его окружение. Заявления — это одно, но мы ждем от него действий. Хотя в целом обстановка сейчас стала спокойнее», — сказал Басурин.

В Луганске также отмечают, что имеет место лишь временное затишье и ждут от нового руководства Украины реальных действий.

Так, советник главы ЛНР, официальный представитель республики в политической подгруппе на Минских переговорах Родион Мирошник напомнил, что 22 мая не состоялось очередное заседание контактной группы в Минске, поскольку Киев не успел назначить полномочных представителей для переговоров.

«На сегодняшний день есть заявления, но полное отсутствие шагов. Ситуация на линии соприкосновения существенно не изменилась, поскольку нет указа о прекращении огня, отводе войск и полной реализации режима перемирия. Можно, конечно, взять статистику обстрелов: если последние недели сообщалось о 9–10 обстрелах, то сейчас цифра снизилась плюс-минус до пяти в день. Чтобы говорить о качественных изменениях, необходимо распоряжение со стороны Киева о прекращении огня», – подчеркнул Мирошник.

По его словам, в Донбассе ожидают, что Украина назначит «адекватных переговорщиков, после чего можно будет начать процесс реального диалога».

Как сообщал ПолитНавигатор, у нового президента Украины Владимира Зеленского отказались выносить на референдум вопрос о мире с Донбассом.