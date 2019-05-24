У Зеленского включили заднюю по референдуму о мире

24.05.2019, Киев, Максим Карпенко

На возможный референдум по Донбассу не будут вынесены вопросы его автономии или специального статуса. Крым также будет считаться украинской территорией.

Об этом в эфире ток-шоу «Право на власть» заявил глава администрации президента Украины Андрей Богдан, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам чиновника, рассматриваться могут лишь вопросы возможности голосования жителей неподконтрольных Киеву республик и пересечение границы.

«Это не подписать или не подписать мирные соглашения – это однозначно не нарушать Конституцию Украины. Это не отдавать никогда наши территории, это не торговать нашими людьми. Но, возможно, есть какие-то компромиссы по порядку передвижения, возможности голосования. Я вообще очень патриотический человек, я не сторонник никаких независимых территорий неукраинского направления движения… По нашему мнению, Крым – это Украина и это не обговаривается. Не стоит даже задавать такие вопросы, они унижают украинцев», – заявил Богдан.

Как сообщал ПолитНавигатор, ранее Богдан заявил, что в команде Зеленского рассматривают возможность вынесения вопроса о заключении договоренностей с Россией о мире по войне на Донбассе на всенародный референдум.

Ранее депутат Верховной Рады Игорь Мосийчук заявил, что президент Украины Владимир Зеленский планирует вынести на референдум вопрос о Крыме, который в 2014 году вышел из состава Украины и воссоединился с Россией.

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